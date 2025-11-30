三届视帝郭晋安疑离巢TVB 与欧倩怡离婚后成笋盘转跑道 变上市公司董事身家传达五亿

继日前91岁的影后罗兰被发现已于TVB官方网站的艺员名单中「消失」，疑似低调离巢后，TVB再传出有猛将低调离巢。效力多年、曾三度夺得《万千星辉颁奖典礼》最佳男主角的61岁视帝郭晋安，亦被发现已不在官网的艺员名单之列，引发外界揣测他已与TVB结束多年的宾主关系。

《金式森林》成郭晋安告别作？

郭晋安多年来凭借其出神入化的演技，塑造了无数经典角色。他曾三度荣登视帝宝座，分别凭2003年《戆夫成龙》的阿旺、2005年《阿旺新传》的阿旺，以及2014年《忠奸人》的高哲行证明演技实力。早前他在TVB台庆剧《金式森林》中饰演的方仰天一角，再度展现其神级演技，被认为是问鼎视帝的大热人选，有望成为首位四届视帝。惟随著他离巢的消息传出，能否再下一城，或将增添变数。

相关阅读：刘小慧罕谈旧爱郭晋安 亲解「嫌穷」分手真相：我对得起呢段感情 为苏志威狠飞安仔？

家庭事业迎来转变疑转换跑道

近年郭晋安在家庭及事业上均迎来重大转变。去年五月，他宣布与欧倩怡离婚。而在事业方面，他早已为转型铺路。他与胞姊郭致因共同创立的保健及美容品牌「草姬集团」去年成功上市，郭晋安担任集团的非执行董事。集团上市后，郭晋安曾表示会慢慢减少幕前工作，专注发展家族生意。加上他投资有道，手持多个物业，有传其身家已高达五亿元，即使淡出娱乐圈，生活亦无后顾之忧。

相关阅读：郭晋安激罕谈及欧倩怡 自认性格一缺憾令前妻无所适从 离婚改善跟大仔关系？