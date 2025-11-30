Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

三届视帝郭晋安疑离巢TVB 与欧倩怡离婚后成笋盘转跑道 变上市公司董事身家传达五亿

影视圈
更新时间：10:25 2025-11-30 HKT
发布时间：10:25 2025-11-30 HKT

继日前91岁的影后罗兰被发现已于TVB官方网站的艺员名单中「消失」，疑似低调离巢后，TVB再传出有猛将低调离巢。效力多年、曾三度夺得《万千星辉颁奖典礼》最佳男主角的61岁视帝郭晋安，亦被发现已不在官网的艺员名单之列，引发外界揣测他已与TVB结束多年的宾主关系。 

《金式森林》成郭晋安告别作？

郭晋安多年来凭借其出神入化的演技，塑造了无数经典角色。他曾三度荣登视帝宝座，分别凭2003年《戆夫成龙》的阿旺、2005年《阿旺新传》的阿旺，以及2014年《忠奸人》的高哲行证明演技实力。早前他在TVB台庆剧《金式森林》中饰演的方仰天一角，再度展现其神级演技，被认为是问鼎视帝的大热人选，有望成为首位四届视帝。惟随著他离巢的消息传出，能否再下一城，或将增添变数。

相关阅读：刘小慧罕谈旧爱郭晋安 亲解「嫌穷」分手真相：我对得起呢段感情 为苏志威狠飞安仔？

家庭事业迎来转变疑转换跑道

近年郭晋安在家庭及事业上均迎来重大转变。去年五月，他宣布与欧倩怡离婚。而在事业方面，他早已为转型铺路。他与胞姊郭致因共同创立的保健及美容品牌「草姬集团」去年成功上市，郭晋安担任集团的非执行董事。集团上市后，郭晋安曾表示会慢慢减少幕前工作，专注发展家族生意。加上他投资有道，手持多个物业，有传其身家已高达五亿元，即使淡出娱乐圈，生活亦无后顾之忧。 

相关阅读：郭晋安激罕谈及欧倩怡  自认性格一缺憾令前妻无所适从  离婚改善跟大仔关系？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜128死83伤 150人未能联络 一男涉意图煽动被捕
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
突发
12小时前
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃神情哀伤夏韶声吁永不放弃 惹哭戴祖仪罗毓仪
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃胡枫神伤哀伤 《永不放弃》惹哭戴祖仪罗毓仪
影视圈
12小时前
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
影视圈
13小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
19小时前
大埔宏福苑五级火｜宏昌阁租客疑遭业主冒领灾民资助 麦美娟解话：业主或租户均符合资格申请
大埔宏福苑五级火｜租客控诉疑遭业主冒领灾民资助 麦美娟澄清：业主或租户均符合资格申请
社会
17小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
2小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
23小时前