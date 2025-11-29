杨千嬅演唱会首场｜开唱前捐二百万  全场为大埔火灾默哀  关之琳林德信Aga神色凝重

《杨千嬅Live MY LIVE 2025演唱会》今晚于红馆揭开序幕，原定一连六场的音乐盛宴，因应大埔宏福苑火灾事故，转化为温暖而庄重的祝福空间。舞台上下的每一个细节，都承载著对香港无声的关怀。

杨千嬅跟团队捐200万

演唱会主办单位「正向文化娱乐有限公司」宣布，今日已代表千嬅与团队捐出200万港元予东华三院，支援受灾家庭。到场支持的圈中好友有 : 关之琳、林德信，Aga，Yumiko，上山安娜等等，一众圈中好友亦应千嬅的呼吁，把准备送给千嬅Good Show的花篮，纷纷变为救灾善款，所以这晚红馆并无祝福花海涌现。

全场默哀1分钟

演唱会于8时15分开始，千嬅带领红馆上万颗心，与受影响的家庭同在。千嬅及所有台前幕后工作人员，连同场馆观众一同静默一分钟，为火灾事故所有受难者致哀。现场大屏幕上写下 ：「大埔日前的严重火灾，带走了许多宝贵生命，令不少家庭陷入悲痛。让我们一起哀悼灾难中的亡者，和英勇殉职的消防员，并对他们的家属和一众伤者，致以最深挚的慰问。现在，让我们一起静默一分钟，为这次意外的罹难者致哀。怀念，将会长留心中；此刻相聚的星光，化作前行的力量。感恩今晚彼此同在，以温暖和勇气，照亮大家的前路。生命无常，但我们选择——好好活，好好唱，好好珍惜。节目现在开始」。

歌词别具深意

演唱会第一部份千嬅台底坐著渡船缓缓升起，今晚的红馆，紫海依旧闪耀，却多了一份沉静的力量。当《笑中有泪》的旋律响起，不再只是个人情感的抒发，更是对受灾居民最坚定的陪伴。opening 选唱《旧地》、《最好的债》、《笑中有泪》《大城小事》等作品，歌词中「过去某日某天亲切的脸没法重遇见」、「谁好或谁坏，一万年以后已不需要分解，我只盼今生可释怀」、「当我无情无恨望过去，还是笑中有泪……」等句，今晚听来都别具深意。

工作人员穿上黑色服装

下午的拜神仪式上，全体工作人员自发穿上黑色服装，以最朴素的方式，呼应全港连日来的沉痛心情。这份尊重延续至夜晚的舞台——乐手们一致换上黑色演出服；杨千嬅的演出造型也连夜调整，将鲜艳转为沉静。其中一件原为红色的战袍，经团队通宵赶工，化作黑白金三色，在灯光下低调闪耀。

第一部份画面通宵改动

默哀后，团队收拾心情，大家带著做好个骚同心前行，整晚的演唱会，坚定以承载著疗愈与前行的力量为主题。因应火灾事故应变，据知首段演出中一段视觉效果，已大部份删除及连夜通宵重新改动。

歌迷会场外派发捐款QR Code

响应大会宣布，演唱会头场收益及六日周边产品收益全数捐出作救灾善款，千嬅歌迷纷纷响应，非常有爱，下午三点周边产品早已排满等侯购买的人群，黄昏所有今日周边产品，近乎全部售罄，大量海外歌迷不停询问，除了购买周边外，想再独立捐款，但鉴于大会不够时间向有关单位伸请设立善款收集箱，所以场外，千嬅歌迷会「千嬅群英会」马上行动，让这份温暖不断延展。于红馆场外派发捐款QR Code传单，让其他海外歌迷如想捐款可扫描东华三院捐款的QR Code。希望爱心不分大小，善意不论远近，让掌声化为祝福，照亮受难者前行的路，一同用爱，温暖香港 。

