MAMA 2025丨预告周润发将现身 G-DRAGON先夺两奖

相隔7年再来香港的韩国年度音乐盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA），首次选址香港启德体育园启德主场馆举行，香港地区除HBO Max会进行线上直播外，TVB的myTV SUPER频道505 tvN Asia亦会同时全程直播。由于香港大埔宏福苑周三（26日）发生严重五级火，导致逾百人伤亡，大会日前布修改颁奖礼流程，以「支持香港」为活动主题，昨晚（28日）由担任司仪的朴宝剑带领全场观众进行默哀，悼念在火灾上的罹难者。今晚MAMA开场，已预告担任压轴颁奖嘉实的周润发将会现身。

MAMA 2025丨金惠秀晒广东话

《解码追凶》女星金惠秀接力当CHAPTER 2（29日）主持，今晚穿上黑色西装、胸前戴黑丝带登场，与Stray Kids成员Felix一同揭开序幕。金惠秀之后开场致词，表示：「第一次来到MAMA与大家见面」，并以广东话打招呼：「欢迎大家嚟到MAMA」。

金惠秀又提到香港近日发生的火灾令人感到心痛：「最近发生令人心痛的事，让我的心情很沉痛，突然受到很大伤害的受害者们、罹难家属们，希望我们的真心可以传达安慰之情，我相信一定还有奇迹会发生。」金惠秀并代替MAMA及全体歌手向受灾的市民致意，不过今晚没有默哀仪式。

相关阅读：MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意

MAMA 2025丨GD该说甚么才能安慰大家

首对担任颁奖嘉宾的任时完、曹柔理穿上黑装现身颁奖，颁发「最佳跳舞男Solo演出（BEST DANCE PERFORMANCE MALE SOLO）」，二人一开始先向港人送上慰问。而获得奖项的G-DRAGON，领奖时神色凝重表示：「在发表感言前，对于因突如其来的噩耗，而感到深深悲痛的香港市民，我作为一名想再次带给大家力量的艺人，已准备更好的表演，希望你们能期待。」G-DRAGON又为港人打气：「不知道该说甚么言语才能够安慰大家，希望大家能振作，拿出力量一起加油。」

G-DRAGON之后再赢得「最佳男歌手」，并从型男好友李洙赫手中领过奖项，GD表示：「很高兴再上台，这是一个很有意义的奖，感谢大家，我想将奖项与队友及家人分享。很开心由李洙赫颁奖给我，今次是第2次由他颁奖给我。」

MAMA 2025丨安孝燮传递正能量

电影《全知读者视角：灭世预言》男星安孝燮有份为超人气动画《Kpop猎魔女团》的振宇配音，安孝燮介绍BABYMONSTER成员Pharita、Ahyeon及Rora演唱片中热爆的主题曲《Golden》前，先以英语表示：「希望音乐带领大家走向更好的未来，只要大家相信，勇气就会大增，我们的音乐让大家闪亮，我的声音静静地传播给这个城市及天上的星星。」izna捧走「最喜爱冒起歌手」，「最佳编舞」及「最佳跳舞演出女团」由aespa凭《Whiplash》夺得。

相关阅读：MAMA 2025丨观众获红毡门票全额退款 昨被安排入埸观看Kickflip彩排 部份G-Dragon纪念品已售罄

今年MAMA分为两日进行，今晚演出的歌手、团体有「GD」G-DRAGON（权志龙）、CORTIS、Stray Kids、TXT、aespa、RIIZE、ALLDAY PROJECT、ZEROBASEONE、izna、JO1、KickFlip、IDID、TOMORROW X TOGETHER及日本街舞新星Kyoka。