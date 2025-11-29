Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜甄妮痛心疾首连环发文：活的毫无安全感  捐出10万「我永远爱香港」

影视圈
更新时间：18:30 2025-11-29 HKT
发布时间：18:30 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑日前（26日）发生五级大火，造成严重伤亡，惨剧震惊全城。有「乐坛风纪」、「铁肺歌后」之称的殿堂级歌手甄妮，对此感到极度悲痛。她日前在社交媒体上连续发文，痛心表示香港发生灾难，指「残忍，悲情城市，活的毫无安全感」，更怒哮「最起码的良知在那里？」，并身体力行捐出十万港元援助灾民，盼能抛砖引玉，令善款数字继续上升。

甄妮：活的毫无安全感

现年72岁的甄妮向来敢于发声，面对此次不幸，她坦言心情沉重。她首先在社交平台上发布一张红底白字的图片，写上「残忍 悲情城市 活的毫无安全感」，表达了她对事件的直接感受。随后，她进一步发文，为普通市民的遭遇感到不值：「百姓要的不多，只想『安居乐业』而已。每日努力、奔波、交税，只为两餐。」、「政府机关身为『公仆』到底把关了些什么？最起码的良知在那里？」。

甄妮捐10万港元：我爱香港

除了言辞上的批评，甄妮也以实际行动表达关怀。她分享了一张转账证明的截图，显示已捐出10万港元用于援助火灾灾民，并在另一则帖文中写下：「绵薄之力！抛砖引玉！我永远HK」，表达了她对香港深厚的感情，并希望自己的行为能鼓励更多人伸出援手。

甄妮担心惨剧未来会重演

此外，甄妮更化身「鉴证官」，在反复观看火灾影片后，提出了她对起火原因的质疑。她分析火势蔓延的顺序为：「先烟头 + 绿网 + 保丽龙（发泡胶） + 绑竹子的绳子（照秩序），最后才烧部分竹子。」，直言「竹子是冤枉的」，她又担心类似事件并非首次发生，担心未来还会重演。

