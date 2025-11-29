大埔宏福苑五级火丨「卢瀚霆」现身大埔派物资？相片疯传惹争议 送暖男神背后真相曝光

大埔宏福苑11月26日发生五级火，伤亡枕藉，至今仍有约200人失联情况不明，无数家庭被摧毁，搜救工作持续，无数灾民需要不同的支援，多间企业、机构纷纷拨款支持赈灾及提供支援，演艺界亦有人出钱出力，务求助帮灾民重建家园。

卢瀚霆被疯传亲自落场运送物资

MIRROR成员之一的陈瑞辉（Frankie）及ERROR成员193（郭家骏）曾到大埔帮手于搬运物资，昨晚（28日）疯传MIRROR另一成员卢瀚霆（Anson Lo）亦有亲自落场到大埔帮忙运送物资，但原来只是人有相似，只不过是一个美丽的误会。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨Anson Lo捐百万低调行善 被爆视讯慰问受灾神徒 获封为「人间天使」

卢瀚霆到大埔运送物资相片惹争议

昨晚在网上疯传一张写有「晚上9时，有居民拍到歌手卢瀚霆到大埔运送物资」的相片，不过很快已经有人留言：「呢个唔系Anson Lo。」、「望下佢只耳，就知唔系 AL。」、「唔系Anson Lo， 不过都respect佢私下捐款，系仁济出帖大家先留意到。」其后有人说：「其实相中人的确唔系卢瀚霆ANSON LO，系《全民造星6》嘅参赛者，72号卢卓颀JACK LO，而卢瀚霆ANSON LO捐咗100万兼打视像电话安慰佢啲歌迷！」

Jack Lo留言澄清的确是自己

Jack Lo后来在IG限时动态留言：「突然间收到好多DM，喺度澄清一次呢个的确系我，不过系我定系Anson Lo都唔重要，最重要系大家，都只系想出一分力，唔系好想呢个时候占用社会公众资源应该把注意力关注返系呢件事好啲，大家尽做，有钱就出钱，冇钱就出力， 香港人加油 愿所有人平安！」



相关阅读：大埔宏福苑五级火｜Ian 72岁粉丝火灾离世发黑画面悼念 Jer亚博骚首场收益捐出支援受灾者 MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼「镜粉」表明支持