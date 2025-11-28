Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨姜涛领军献爱心 捐百万偕粉丝合力赈灾

影视圈
更新时间：23:16 2025-11-28 HKT
发布时间：23:16 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五级大火死亡人数增至128人，全城陷入悲痛。在此艰难时刻，人气偶像姜涛以身作则，带领姜糖(粉丝)共同投入赈灾行动。他个人捐出100万港元支援灾民，而其粉丝组织「姜涛香港后援会」亦将慈善活动所得30万港元全数捐赠仁济医院，展示了偶像与粉丝同心合力救灾的感人力量。

面对重大灾难，姜涛率先行动，捐出100万港元予东华三院支持「大埔宏福苑事故爱心捐款」。这笔善款将用于紧急援助受影响居民，并为前线消防和救援人员提供情绪健康支援，展现其对灾民及救灾人员的全面关怀。

在姜涛的号召下，「姜涛香港后援会」随即宣布，将「姜涛香港后援会7周年 Mini Keung's Charity Store」所得盈利30万港元全数捐予仁济医院紧急援助基金。后援会发文表示：「始终相信噩梦会过，愿各位生活早日回到正轨。愿逝者安息，伤者早日康复。」充分体现姜涛与粉丝共同传递的正能量。

梁朝伟刘嘉玲共捐200万

除了姜涛，演艺界其他明星也纷纷伸出援手。梁朝伟与刘嘉玲共同捐款200万港元至「公益金及时雨大埔火灾援助基金」；张智霖与袁咏仪一家也捐出100万港元予「保良局扶弱基金」专项户口，全城齐心支援灾后重建工作。

