富二代男星被阿妈狂踩冇才能！家产分配细节大公开 父母宁卖公司拒让子继承 连物业都冇份？

影视圈
更新时间：11:00 2025-11-29 HKT
发布时间：11:00 2025-11-29 HKT

影坛大亨向华强太太陈岚（向太）近日在抖音上传影片，大谈对两名儿子向佐及向佑的家产安排，其超乎传统的育儿和理财观念，随即引起网民热议。向太在片中直言，将来不会让儿子继承家业，更狂踩两名儿子都没有做生意的才能。

向太宁卖公司拒让儿子继承

在影片中，向太语气坚定地剖白自己的财产规划。她表示，自己和丈夫向华强辛苦建立的上市公司，将来并不会交给向佐、向佑打理。她说：「我的儿子……坦白讲，真的没有做生意的才能。你（把公司）给他，他们也不懂得打理。」更坦言若果让两子承继家业，身家被败光也是迟早的事。

向太坦言，与其让儿子继承后败掉家业，她宁愿在百年归老前，将公司卖盘套现，另外成立一个信托基金。物业等资产亦不会写上儿子的名字，只会让他们「有租收」，确保他们有基本的生活费，「物业也不会写他们名字，让他们收租够生活就算了。」

向太曾反对向佐入行

除了继承问题，向太亦谈及大仔向佐的演艺事业。她透露，当初其实一直反对向佐入行做明星，认为这行太过辛酸，「其实当初我真的不想他入行做明星，这行太辛苦了，可是他喜欢，没办法……」如今向佐在演艺圈发展，亦已成家立室，组织自己的家庭。向太的言论虽然听起来「狠心」，但不少网民认为，这其实是她爱护儿子、为他们长远未来著想的表现，确保他们一生无忧。

