雷庄𠒇打算拉埋朋友捐血救人 赞香港人善心Amazing 认中文差失机会

雷庄𠒇（Juliette）今晚（28日）出席时装活动，她表示早前担任设计师Dorian Ho时装活动司仪，以中英文互动，感觉有趣；她认为在演艺界工作要多元化，除了演戏之外，也担任模特儿和主持人等。她说：「我最想演戏！可能加拿大多啲机会，毕竟香港市场好难，我好努力讲中文，但唔识读中文，呢几年进步咗好多。」

雷庄𠒇加拿大、香港两边飞

近年主要在加拿大发展的Juliette说：「其实呢六年喺加拿大系OK！成个星期都有嘢拍。我啱啱返嚟，都想揾个香港经理人，希望日后两边飞做嘢。我钟意喺香港往，香港文化、生活都我好钟意。」Juliette透露不时在线上试镜，就算身处香港也没有问题，最近也受邀参与拍摄工作。

提到大埔宏福苑发生五级大火，Juliette坦言今凌晨四时突然醒来就想起有关新闻，感到十分伤心，「我打算揾埋朋友去捐血。」续说：「知道全港市民都尽力帮忙处理呢个情况，好多人做义工或送上食物，觉得呢件事Amazing，香港人好团结，所以点解我咁钟意留喺香港。」