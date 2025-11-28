大埔宏福苑五级火丨Anson Lo捐百万低调行善 被爆视讯慰问受灾神徒 获封为「人间天使」

在无情火灾吞噬大埔宏福苑家园的黑暗时刻，30岁的MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）用行动燃亮爱心，不仅低调捐出港币100万元支援「仁济紧急援助基金」，为受灾居民送上即时援助与温暖外，更在得知有「神徒」(Fans)受灾后立即行动，透过粉丝会送上急需物资，还亲自以视讯通话温暖问候，得知道内情的「神徒」直呼：「佢真系好好，我哋冇跟错人！」

为我的家尽点绵力

当大埔宏福苑五级大火夺走无数家庭挚亲与家园时，Anson Lo与杨颖(Angelababy)、邓紫棋(G.E.M.)共同慷慨解囊各捐百万获仁济医院发文感谢，但Anson Lo谦逊地表示：「只是为我的家尽一点绵力，记住我们每一位的力量都很重要，希望平安尽快重回每个香港人身边。」

最令人动容的是，Anson Lo在捐款后持续关注灾情，当发现自己的粉丝也成为灾民时，他立即启动「宠粉模式」迅速透过FC送上实质援助，更亲自以视讯通话给予精神支持。这份超越偶像与粉丝界线的真挚关怀，知道内情的神徒激动地在社交媒体发文说：「真系好好，我哋冇跟错人，做善事唔张扬，捞(Anson Lo)自己捐咗100万出，如果唔系仁济出post都冇人知，感恩有捞捞，希望受影响嘅灾民可以撑过关，我哋全香港人同你哋一齐行！」亦有神徒形容Anson Lo为「人间天使」：「佢知自己嘅力量可以为别人带来希望！」

