刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸𠮶时已有两个太太 与父亲十足饼印

刘松仁近年淡出幕前，生活低调，间中参与舞台剧制作。近日，圣玛加利大堂的官方YouTube频道上载了一段名为「与刘松仁共赴一场心灵之约」的影片。片中，刘松仁分享与亡母相处往事，罕有地深入剖白自己复杂的家庭背景和童年岁月，坦言家人早年由上海来港，父亲当时已有两位太太。

刘松仁剖白复杂家世

在分享会中，刘松仁公开提及自己的家世，指爸爸很早已离世，因此主要都是由妈妈管教他。他说：「我哋（家人）48、49年由上海过来，我爸爸𠮶阵时已经有两个太太。我未出世，当时已经有咗……我哋叫佢阿姨啦，就系我爸爸嘅第二个太太嘅仔，佢系我哥哥。即系咩呢？我有一个大哥已经过咗身，所以我有一个二哥，有个我阿姨生嘅三哥，有我妈妈生嘅四哥，我排第五。」

刘松仁指，妈妈是「挂名」潮州人，性格服从，「呢啲所谓嘅优点，叫做哑忍啊。佢做大婆嘛。生我嘅时候，我爸爸系好恶嘅。唔知为什么，我哋每个人都好惊佢。你知大男人嘛，大男人嘛，系嘛？我妈妈𠮶阵时，喺我开始懂事嘅时候，我系负责帮我妈妈每个月同我爸爸攞200元。呢200元系我妈妈用来寄回去乡下俾外婆嘅。没人这么够胆同我爸爸拿钱，系我。我又唔知为什么我会被安排去做这件事。我上面有三个哥，为什么我做呢？我唔知道。（观众席：因为你系𡥧仔）𡥧仔𡥧心肝。或者系啦。所以我同我妈妈嘅关系就比较密切点，因为她成日都都哄我，我就硬住头皮同我爸爸拿钱。佢心情好，俾你啦，心情唔好，『我欠你哋㗎』，不过佢都俾嘅。」

相关阅读：76岁刘松仁最新近照曝光 真实状态一反常态令人震惊 屡传健康出现问题坚拒「出山」拍戏

刘松仁公开家庭照

影片中展示了多张刘松仁从未公开的家庭照片，当中可见他的兄长以及父母的样貌，不少网民都指，他与爸爸非常似样。在分享会上，刘松仁更揭露了自己身世的有趣之处。他笑称自己是「挂名潮州人」，直到50岁才从长辈口中得知，祖籍原来是客家人，只是家族迁往汕头已四代。而他的母亲，也是在潮州生活多年的宁波人。他形容母亲有著传统潮州女性的「哑忍」与顺从，在大妈的身份下默默承受。他还分享了一段关于弟弟诞生的戏剧性往事。由于父亲一直期盼女儿，当发现母亲生下的是儿子后，一度冷待他们母子。然而，弟弟凭借自己的可爱，每天对著父亲房门笑，最终融化了严父的心，成为最受疼爱的孩子。

刘松仁为母「争光」入行

谈及演艺生涯的开端，松哥透露过程充满意外。年轻时，他曾赴加拿大读书，却因不适应西方社会的个人主义，向往东方人「肝胆相照」的情谊而毅然回港。他笑言，当时自己「战战兢兢」地回到家，没想到母亲只是平静地说了一句：「你回来啦。」没有任何责问。这份无声的支持，让刘松仁决心要「找点事做」，为母亲「争回点面子」，于是报考了电视台的艺员训练班。

然而，入行之路并非一帆风顺。他曾因觉得自己「不是演戏的材料」而退出。一年后，在机场巧遇老师，被对方以一个「像James Dean」的角色吸引，才糊里糊涂地重返电视圈，并担纲主角，从此开启了他辉煌的演艺事业。回忆起入行时，母亲也只对他说了一句话：「别学坏。」

相关阅读：江美仪「代言人」上身？亲证刘松仁中风身体欠灵活：要啲时间休息