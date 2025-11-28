MAMA 2025丨女团MEOVV演唱《Burning Up》改歌词避火灾字眼 BOYNEXTDOOR崔大勋取消合作表演

韩国年度音乐盛事《2025 MAMA Awards》（MAMA）阔别7年重临香港，今、明（11月28日、29日）两日MAMA颁奖典礼首次选址香港启德体育园启德主场馆举行。香港地区除HBO Max会进行线上直播外，TVB的myTV SUPER频道505 tvN Asia亦会同时全程直播。今届MAMA分为两日举行，首日歌手及团体有YEONJUN 、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS。

由于香港大埔宏福苑周三（26日）发生严重五级火灾难，导致逾百人伤亡。大会昨晚（27日）宣布取消红地毡环节，MAMA颁奖礼将如常举行。节目不但在开场时由主持朴宝剑带领全场默哀约半分钟，当中多队组合的演出都作出改动，众歌手演出时，以烟雾及灯光代替烟火，而所有歌手穿上深色服饰现身，身上还戴上黑色丝带以示致意。

MAMA 2025丨「燃烧」字眼消失

新人女团MEOVV演唱《Burning Up》，据指她们将歌词中的「Burning」改成「Turning」，舞台亦没有烟火效果，以灯光代替。之前有传歌曲有「燃烧」的字眼，可能会引发争议，最终MEOVV将歌曲改成「Turn It Up」演唱。

女团IVE摘下「最受欢迎全球演出」及「最受欢迎女团」，队长安俞真向香港表示慰问：「感谢DIVE（粉丝暱称）才能获得这个奖项，多亏了大家的支持，我们才能成长到这一步。我们对在香港发生的悲惨事故表示最深切的哀悼，并真诚地祈祷所有受影响的人能早日康复与平安。」最佳新人奖由男团CORTIS及女团Hearts2Hearts捧走，Hearts2Hearts再夺得「Fans' Choice」奖项。

男团Stray Kids获颁「Fans' Choice」，由成员方灿、Han及CHANGBIN代表上台，方灿以英语表示：「今天透过这个场合，我想对这次令人遗憾的事故表示深深的哀悼。最近虽然发生了令人遗憾的事故，但你们不会孤单，我们会努力透过音乐给大家力量。」

MAMA 2025丨BOYNEXTDOOR明宰铉慰问港人

BOYNEXTDOOR成员明宰铉以普通话慰问港人：「虽然我可能没办法表达的很好，但是有些话一定要传达给大家。我们一直牵挂著在火灾中受到影响的人士及其家人，衷心希望大家能够早日度过难关恢复正常生活！」并以广东话送上祝福：「大家都平平安安！」据韩媒报道，BOYNEXTDOOR原定会与演员崔大勋有演出合作，却因为火灾事故而最终取消。

aespa同样获得「FANS' CHOICE」，内地成员NingNing以普通话向港人送上慰问：「这次火灾中遇难的同胞们，还有家属朋友们表示哀悼，致敬所有消防人员们，希望大家可以平安无事，赶快有更多人报平安。」

MAMA 2025丨i-dle《Good Thing》避唱副歌词

i-dle表演《Good Thing》时以超性感战衣上阵，歌词中出现「good thing」，五人刻意避开唱副歌「good thing」字眼，而成员小娟更直接将Rap词「burn」消音，努力作出调整。i-dle获得「FANS' CHOICE」上台领奖时，成员宋雨琦表示：「其实今天站在这里，我们i-dle同样也以十分沉重的心情，想向所有遇难者致以哀悼，也希望可以向所有因这次灾难而受到影响的人，传达我们的心意，也真心的希望所有伤者可以早日康复，也希望所有受灾者可以顺利度过这次难关。也希望在座的各位，以及正在看直播的你们，如果有能力、有心的话，尽自己最大的可能去帮助他们，谢谢。」

MAMA 2025丨Super Junior向火灾死难者致哀

男团Super Junior（SJ）今年出道20周年，担任MAMA演出嘉宾，是组合相隔8年再出席MAMA。9子今晚以黑色装束型爆登场，先唱新歌《Express Mode》，然后再表演多首经典歌曲《Mr.Simple》、《BONAMANA》、《Sorry, Sorry》。SJ获颁「启发成就奖」时，成员崔始源以韩英语发表感言，并向大埔夺命五级火的死难者致哀。

