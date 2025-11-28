MAMA 2025丨大埔宏福苑五级火后如常举行典礼气氛沉重 大会捐款2千万 表演环节阵容再成焦点

MAMA AWARDS 2025今日（28日）及明日（29日）在香港启德主场馆举行。但由于日前大埔宏福苑五级火灾难，导致过百人伤亡，大会日前已宣布取消红地毡环节，并增设默哀环节，但MAMA颁奖礼将如常举行，部份表演内容有所改动，取消火焰舞台表演。至于表演嘉宾MIRROR昨晚（27日）宣布将缺席MAMA颁奖礼，而负责颁奖的周润发及杨紫琼亦传不会现身MAMA。主办的CJ与MAMA AWARDS今日宣布捐款2,000万港元予特区政府成立的「大埔宏福苑援助基金」，全力支援受火灾影响的宏福苑居民。

韩星捐款协助大埔宏福苑灾民

大埔宏福苑五级火灾难引起全球关注，大批已抵港准备出席MAMA AWARDS 2025的韩星都出一份力，捐款协助灾民，当中包括aespa、RIIZE、WayV及SUPER JUNIOR（SJ）等都相继捐出六位数至七位数的金额，希望帮助受影响的宏福苑住户。

MAMA AWARDS捐款2,000万港元

MAMA AWARDS在官方微博发文：「CJ与MAMA AWARDS捐款2,000万港元予特区政府成立的『大埔宏福苑援助基金』，全力支援受火灾影响的宏福苑居民。我们对这场火灾感到伤痛，并向所有受火灾影响的市民及失去亲人的家庭致以最深切慰问，希望是次捐款能为应急救灾和灾后重建提供支持。」

