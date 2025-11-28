Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乐坛教父离世享年81岁 因癫痫肺炎并发症病逝 爱妻IG悲痛证实死讯

牙买加雷鬼乐坛巨星吉米克里夫（Jimmy Cliff）近日惊传离世消息，享年81岁。其妻拉蒂法钱伯斯（Latifa Chambers）于11月24日透过Jimmy Cliff的IG悲痛宣布，Jimmy Cliff因癫痫并发肺炎，不幸离世。

Jimmy Cliff 妻证实丈夫死讯

Jimmy Cliff的太太日前在IG宣布丈夫死讯：「感谢陪伴他走过人生旅程的家人、朋友、音乐人及和他共事过的人；我要告诉他在世界各地的歌迷，请你们知道，你们的支持是他生涯一路走来的力量来源。」

Jimmy Cliff的音乐生涯横跨数十年，他以独特的嗓音和融合民谣、灵魂乐、斯卡（ska）及摇滚乐的多元风格，为雷鬼音乐注入全新的生命力。Jimmy Cliff的歌曲不仅节奏动人，更富含对不少社会议题深刻的关怀。Jimmy Cliff曾表示：「我的音乐核心是挣扎，而爱的希望是它的糖霜。」

Jimmy Cliff 带雷鬼音乐入美国

Jimmy Cliff曾于1969年发行歌曲《Vietnam》，当时被Bob Dylan誉为「有史以来最棒的抗议歌曲」，Jimmy Cliff的影响力遍及乐坛，获多位巨星翻唱其歌曲。Jimmy Cliff1972年曾主演电影《The Harder They Come》，被视为牙买加影史经典之作，更让雷鬼音乐打入美国市场，电影的OST还被誉为史上最伟大的电影原声带之一。

