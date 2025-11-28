MAMA 2025丨火灾阴霾下举行 大批粉丝穿黑衣到场 红地毡环节取消1699元套票变睇彩排惹争议

相隔7年重返香港的「2025 Mnet亚洲音乐颁奖礼」（MAMA）于今、明两日（28、29日）在启德主场馆举行。因大埔宏福苑周三（26日）发生火灾悲剧，昨晚（27日）MAMA方面表示颁奖礼会如常举行，但会修改流程，亦会取消红地毡环节。而本有份参与的MIRROR在昨晚宣布，不参与是次颁奖礼，至于韩媒盛传周润发、杨紫琼不出MAMA颁奖礼，大会未有宣布二人缺席的消息。

MAMA 2025丨场外卖纪念品

今日约下午2时，已有不少观众入场购买纪念品，虽然红地毡环节取消，但主场馆外仍有数百粉丝排队，据众人透露因以港币$1699买了红地毡套票，不过该环节取消后收到有关方面通知，表示可于今日下午3时40分进场观看10分钟彩排，不过没有透露到时会有甚么艺人出席。

相关阅读：MAMA 2025丨myTV SUPER直播频道505 tvN Asia全程直播 GD朴宝剑汇聚启德

至于场外方面，见到不少粉丝穿上黑衫到场，从宋王台港铁站开始，已经见到有多幅应援海报，途经主场馆的通道中，亦有粉丝派发和售卖应援物，也有人贩卖纸扇，也有粉丝拿着应援物品，在布景板打卡留念。

MAMA 2025丨MIRROR打卡位

另外，MIRROR于昨晚已表示不会参与，不过在零售馆2号外，就见到有两幅卢瀚霆（Anson Lo）的巨大应援海报，而旁边亦有电视播着他的MV，以及有他曾穿着的歌衫，引来不少经过的粉丝打卡。

而大约下午5时30分，大部份观众开始入场，虽然人数众多，但仍非常有秩序。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜MIRROR 不出席MAMA颁奖礼涌现「抛飞潮」 Ian 72岁粉丝火灾离世发黑画面悼念 Jer亚博骚首场收益捐出支援受灾者