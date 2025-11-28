大埔宏福苑五级火｜前有线主播陈汉威家园被焚毁 直击烈火吞噬母校 痛心发声：真正毁于一旦

大埔宏福苑五级火／火灾｜大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，死亡人数不断递增，有200人情况未明，今次火灾事件是继1996年佐敦嘉利大厦大火，造成41死80伤后，第二宗夺命五级火，造成数以千计市民家园尽毁，灾情牵动全港市民的心，多间企业、机构纷纷拨款支持赈灾及提供支援。

前有线记者陈汉威是大埔宏福苑居民

前有线记者陈汉威原来是大埔宏福苑居民，昨日他在IG发文报平安并不断更新现场新况，眼见家园和学校被毁，陈汉威心痛地留言：「幼稚园住到我出嚟做嘢嘅地方 咁就无咗。」

陈汉威拍下家园和学校燃烧的画面

陈汉威昨日（27日）在限时动态发文直击大火情况，陈汉威拍下家园和学校燃烧的画面并叹：「CXS 烧埋我学校」。幸而陈汉威与家人当时外出不在家，但至人今还是不能相信：「庆幸家人刚好不在家，人没事就好，还是不敢相信。宏福苑被焚毁，真正毁于一旦。街坊、朋友失去家园，有人仍末被获救，心情复杂，幼稚园住到我出嚟做嘢嘅地方，咁就无咗。」

陈汉威曾在有线新闻体育组工作

陈汉威曾在有线新闻体育组工作，过去10多年曾先后在多个大型运动会采访，见证了有线新闻的高低起跌，不过在2020年的12月，有线新闻裁员40人，除了港闻和摄影组外，体育组亦不能幸免，成为裁员名单的其中一人，陈汉威曾形容回到办公室后，看到的是犹如电影《大逃杀》的画面。陈汉威又称入职以来最大收获是认识了太太，跳出Comfort Zone他，曾与胞弟在开精品Cafe。

