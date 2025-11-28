新闻女王2｜佘诗曼孖傅嘉莉拍求诊戏力展专业 晒「超精准喊功」赢尽正评

由无线与优酷联合出品，钟澍佳总监制，佘诗曼、黄宗泽、李施嬅、高海宁、王敏奕等主演的台庆剧《新闻女王²》，逢周一至周五晚八点半翡翠台播映。昨晚播出的第十二集，Man姐（佘诗曼饰）因保健品公司吹哨人事件、触发潜藏郁结，需依靠催眠治疗寻回失去的重要记忆，难得展现脆弱一面的Man姐寻求专业治疗的这一幕，亦成了昨晚最大惊喜，皆因Man姐的心理医生，就是《刑侦12》中的杨芷菲（傅嘉莉饰）！

阿佘与傅嘉莉首度碰头

同样以演技见称的阿佘与傅嘉莉首度碰头，一场简单的求诊戏，二人演出非一般的感染力，除了傅嘉莉的「温柔」及「专业感」折服观众，阿佘挥洒自如、极富「时间观念」的眼泪绝对应记一功；在提及自己的软弱位，及对无论如何都找不回失去记忆的无力感时，阿佘眼泪落下的时间均相当精准，加上阿佘无助又可怜的眼神，令不少观众大呼心痛：「阿佘的眼泪真的控制得好好，精准到讲完哪一句台词再落泪、那滴眼泪就精准地落到我的心上」、「不用嚎啕大哭已经演出很惨的味道」、「哭得很有层次，不愧是阿佘」、「先是红了眼眶，然后眼泪才慢慢落下，一切都很自然。除了喊功及眼神，阿佘在小动作方面亦落足心机，除一再瑟缩凸显无力感，还以皱眉、摇头展现不甘被心魔打败的心理状况，难怪成功带观众入戏。



另对于佳导继续大玩「77平行宇宙」Crossover，网民大赞「好玩」，更有网民引爆创意、将《刑侦》的人格解离套路套入《新闻女王²》，十分搞笑：「Dr Yeung会否是Man姐自行想像出来的人格？」