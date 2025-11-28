大埔宏福苑五级火｜SUPER JUNIOR捐100万港元︰愿伤痛早日抚平

大埔宏福苑五级火，伤亡惨重，至今有94人身亡，今日及明日举行的韩国乐坛盛事「2025 MAMA」昨晚宣布取消红地毯，并增设默哀环节。SM娱乐昨日捐赠100万港元，旗下团体aespa捐50万港元、RIIZE与WayV也分别捐25万港元协助灾民后。

6大音乐厂牌捐270万港元

而YG娱乐今日捐出100万港元，JYP娱乐亦宣布捐款200万港元，HYBE娱乐旗下BigHit Music、BELIFT LAB、Source Music、Pledis、KOZ、ADOR等6大音乐厂牌共同捐出5亿韩圜（约270万港元）。

韩团SUPER JUNIOR（SJ）公布捐出100万港元，SJ透过官方微博发文：「得知中国香港灾情的那一刻，我们的心情都变得沉重而难过。在这里（里）停留的每一个瞬间，我们都感受到这座城市带来的亲切与善意，也正因如此，我们决定以SUPER JUNIOR与E.L.F.的名义捐款港币100万元，用于后续支持。愿伤痛早日抚平，愿这份力量化作希望，愿大家都能平安无恙，度过这段艰难的时光！」

女团i-dle捐100万人民币（约110万港元），虚拟组合PLAVE都捐出25万港元。香港出身的GOT7成员王嘉尔（Jackson）昨日亦以个人品牌TEAM WANG名义捐出100万港元。