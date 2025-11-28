Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜SUPER JUNIOR捐100万港元︰愿伤痛早日抚平

影视圈
更新时间：15:15 2025-11-28 HKT
发布时间：15:15 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑五级火，伤亡惨重，至今有94人身亡，今日及明日举行的韩国乐坛盛事「2025 MAMA」昨晚宣布取消红地毯，并增设默哀环节。SM娱乐昨日捐赠100万港元，旗下团体aespa捐50万港元、RIIZE与WayV也分别捐25万港元协助灾民后。

6大音乐厂牌捐270万港元

而YG娱乐今日捐出100万港元，JYP娱乐亦宣布捐款200万港元，HYBE娱乐旗下BigHit Music、BELIFT LAB、Source Music、Pledis、KOZ、ADOR等6大音乐厂牌共同捐出5亿韩圜（约270万港元）。

韩团SUPER JUNIOR（SJ）公布捐出100万港元，SJ透过官方微博发文：「得知中国香港灾情的那一刻，我们的心情都变得沉重而难过。在这里（里）停留的每一个瞬间，我们都感受到这座城市带来的亲切与善意，也正因如此，我们决定以SUPER JUNIOR与E.L.F.的名义捐款港币100万元，用于后续支持。愿伤痛早日抚平，愿这份力量化作希望，愿大家都能平安无恙，度过这段艰难的时光！」

女团i-dle捐100万人民币（约110万港元），虚拟组合PLAVE都捐出25万港元。香港出身的GOT7成员王嘉尔（Jackson）昨日亦以个人品牌TEAM WANG名义捐出100万港元。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
7分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
7小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
6小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前