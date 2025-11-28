大埔宏福苑五级火｜MIRROR 不出席MAMA颁奖礼涌现「抛飞潮」 Ian 72岁粉丝火灾离世发黑画面悼念 Jer亚博骚首场收益捐出支援受灾者

大埔宏福苑发生五级大火，原定一连两日（11月28、29日）假香港启德体育园主场馆举行K-POP年度颁奖礼《2025 MAMA AWARDS》将如期举行，但主办单位宣布进行紧急调整，取消「红地毡」环节。而周润发、杨紫琼以及男团MIRROR昨日也宣布不会出席今届MAMA颁奖礼。消息一出后，网上涌现大量「抛飞潮」，更有人平价出让，务求「甩手」止蚀。

MakerVille 昨晚发声明表示，鉴于大埔宏福苑不幸的火灾事故，团队带着沉重心情慎重考虑后，决定MIRROR将不会参与MAMA颁奖典礼2025演出，而各成员都有在自己的社交网转发消息，认同和支持公司的决定。不过，早前不少镜粉为支持偶像，已经早早扑定MAMA颁奖礼的门票，而在宣布缺席的消息一出后，网上的二手平台涌现大量门票抛售，更有人愿意平售，但求「甩手」止蚀。另外， 有一名住在宏昌苑的72岁婆婆在今次火灾离世，原来这一名婆婆是MIRROR 成员陈卓贤 (Ian）的hellosss( 粉丝暱称），Ian 昨日在TG group 「上水」，得知消息后亦非常伤心，及后Ian 在IG限时动态发了一个全黑画面的帖文以示悼念。

至于，另一成员柳应廷(Jer)原定于11月30日至12月1日到亚博举行《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》，鉴于大埔宏福苑火灾，MakerVille经过慎重考虑后，于昨晚上宣布个唱如期举行。MakerVille表示他们与广大市民一样，对此深感沉重悲痛，谨向火灾中的逝者致以深切哀悼，亦向所有参与事件中的消防人员、医护人员，以及参与救援人员表示敬意，同时亦作出了特别安排，「演唱会的首场门票及相关周边产品销售所得之盈利，将悉数捐予本地募捐平台，用于支援大埔宏福苑火灾的受灾者及其家属。同时，制作团队调整演出内容，以更合宜的方式呈现。此外，是次演唱会亦将婉谢一切花篮、应援等馈赠。他们呼吁大家将这份心意转化为善款，携手为受火灾影响的市民提供支援。期望救援工作继续顺利，祝愿大家平安。」