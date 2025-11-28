大埔宏福苑五级火｜甄子丹陈小春各捐100万港元予灾民 团结共渡难关

大埔宏福苑发生夺命五级大火造成大量伤亡，这场悲剧震动全港，不少演艺界人士都伸出援手，捐款支援受影响灾民，希望能协助他们渡过难关。甄子丹昨晚在社交网转发一些救援热线，并发文表示︰「天佑香港！God bless Hong Kong」，今日（28日）再向香港各界扶贫会捐款100万港元支援灾民。

一方有难 八方支援

而陈小春及应采儿亦向保良局扶弱基金捐款100万港元，应采儿在社交网贴文表示︰「11月26 日香港宏福苑重大火灾事故，引发全国关注，所有人士深感悲痛。艰难时刻，更需团结共渡，陈小春先生携全家捐助港币1,000,000元，至「保良局扶弱基金-支援宏福苑火灾居民专项户口」用于火灾救援及灾后重建工作。愿大家平安健康。捐款支援受影响灾民。」

甄子丹（28日）向香港各界扶贫会捐款100万港元支援灾民。

甄子丹昨晚在社交网发文︰「天佑香港！God bless Hong Kong」。

多位演艺界人士捐款救灾

至今已先后有多位演艺界人士捐款救灾，包括张栢芝捐出100万港元、王嘉尔捐出100万港元、吴千语、文咏珊、高海宁亦分别捐出30万港元、20万港元及20万港元。