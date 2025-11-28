Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜甄子丹陈小春各捐100万港元予灾民 团结共渡难关

影视圈
更新时间：14:01 2025-11-28 HKT
发布时间：14:01 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑发生夺命五级大火造成大量伤亡，这场悲剧震动全港，不少演艺界人士都伸出援手，捐款支援受影响灾民，希望能协助他们渡过难关。甄子丹昨晚在社交网转发一些救援热线，并发文表示︰「天佑香港！God bless Hong Kong」，今日（28日）再向香港各界扶贫会捐款100万港元支援灾民。

一方有难 八方支援

而陈小春及应采儿亦向保良局扶弱基金捐款100万港元，应采儿在社交网贴文表示︰「11月26 日香港宏福苑重大火灾事故，引发全国关注，所有人士深感悲痛。艰难时刻，更需团结共渡，陈小春先生携全家捐助港币1,000,000元，至「保良局扶弱基金-支援宏福苑火灾居民专项户口」用于火灾救援及灾后重建工作。愿大家平安健康。捐款支援受影响灾民。」

甄子丹（28日）向香港各界扶贫会捐款100万港元支援灾民。
甄子丹（28日）向香港各界扶贫会捐款100万港元支援灾民。
甄子丹昨晚在社交网发文︰「天佑香港！God bless Hong Kong」。
甄子丹昨晚在社交网发文︰「天佑香港！God bless Hong Kong」。

多位演艺界人士捐款救灾

至今已先后有多位演艺界人士捐款救灾，包括张栢芝捐出100万港元、王嘉尔捐出100万港元、吴千语、文咏珊、高海宁亦分别捐出30万港元、20万港元及20万港元。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户
股市
6分钟前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
01:17
大埔宏福苑五级火│廉署拘捕维修工程项目顾问鸿毅建筑师两董事 押解返九龙湾办公室搜证
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
01:35
大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」
社会
5小时前
2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 专家分析细说应变知识
即时国际
7小时前
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
前TVB富贵女星3岁儿急送院 吸氧气闭眼照曝光 二婚夫悲叹：望为你分担痛楚
影视圈
6小时前
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
周润发鲜为人知义举曝光  74岁曾传死讯金像影帝哽咽流泪：多谢佢畀我做跟屁虫
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感谢救命之恩 网民致敬：无名英雄
大埔宏福苑五级火｜管理员冒险敲门喊火烛 住户感激救命之恩 网民致敬：无名英雄｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
大埔宏福苑五级火｜高温+浓烟比烈火致命 幸存者恐72小时后才出现3类症状 谨记火警保命3原则
医生教室
4小时前