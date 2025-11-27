吴千语、文咏珊加高海宁共捐70万送暖 百亿阔太人美心善火速支援

大埔宏福苑昨日发生严重的五级大火，导致无数家庭顿失家园，生活陷入困境。在此危难时刻，新婚的百亿阔太，施伯雄（Brian）老婆吴千语；6年前嫁入豪门，有富二代老公吴启楠（Carl）的文咏珊(JM)，以及TVB上位花旦高海宁火速响应支援，分别慷慨捐出港币30万元、20万元及20万元，注入「仁济紧急援助基金」，为受灾居民送上最及时的温暖与支援！

仁济医院特别网上发文感谢三人「人美心善」的义举，并表示：「这场突如其来的灾难，令无数家庭顿失依靠。您的一分一毫，对他们而言都是重建生活的重要力量。我们期盼更多朋友能受到这份爱心的感召，一同加入这场爱心接力，为灾民点亮希望，帮助他们走出困境。」

捐款支持「仁济紧急援助基金」：

网上捐款：https://www.yanchai.org.hk/form_option/once

转数快识别码：8124661（仁济医院）

支付宝香港：https://cod.run/zfr7000et921joes

PayMe：https://qr.payme.hsbc.com.hk/2/YDATd1RH9Gxr1XjjKKDtvB