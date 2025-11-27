大埔宏福苑五级火｜乐瞳忆童年遇大澳棚屋恐怖大火 背后疯狂爆炸 至今犹有余悸

大埔宏福苑周三（26日）发生严重五级火，截至今日晚上八时，火警中造成的死亡人数增至65人，逾70人受伤，包括一名死者为消防员殉职，并有10名消防员受伤，令人痛心。现年39岁的前TVB小花乐瞳（Cilla）亦有留意事年，并忆起小时候在大澳经历棚屋大火的恐怖场面，至今仍犹有余悸。

大埔宏福苑五级火｜乐瞳祈祷求平安

今日（27日），乐瞳在其IG发文写道：「细个𠮶阵住大澳，曾经经历过棚屋大火，果（𠮶）时屋企后面就系棚屋，半夜突然起火仲疯狂爆石油气，成个天都爆到光晒，有火花好恐怖」当时的乐瞳仍是小学生，至今仍印象深刻：「果（𠮶）时得10 岁8岁，我妈咪拎住一箱贵重物品、证件，我哋一家人就走难咁去亲戚铺头暂避，我记得一路听住d （啲）爆炸声个脑一片空白，亦都好担心附近d（啲）街坊阿婆唔知佢哋走唔走到，又谂如果烧左屋企咁点算，最后果场火喺街坊同消防员同心合力之下救岀好多老人家，所以都冇乜伤亡」。乐瞳亦借此表达对大埔火灾的关心：「希望宏福苑救出更多生还居民，伤者早日康复，逝者安息，感谢消防员，祈祷平安。」

相关阅读：乐瞳回归平淡真实状态惹争议 转型做饮食KOL介绍地道美食 曾自爆周游列国系假像

乐瞳发展不似预期

有「童颜女神」之称的乐瞳，2007年参加第21期艺员训练班入行，曾签约陈冠希旗下公司当歌手，其后一度凭剧集《点解阿Sir系阿Sir》及《法证先锋III》而开始备受关注，但星途不似预期，直至2017年约满离巢TVB，发展个人事业，近年还转型做饮食KOL，开拓内地市场，频频在小红书拍片分享。

相关阅读：前TVB童颜女星游越南庆生狂晒水着 公开忽然富贵原因 常周游列国是假象？