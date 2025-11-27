Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜《饭戏攻心》幕后功臣张蚊外公千钧一发逃离火场  心痛家人乜都冇晒「衫都冇多件」

影视圈
更新时间：21:47 2025-11-27 HKT
发布时间：21:47 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑周三（26日）发生严重五级火，死亡人数增至55人，逾70人受伤，包括一名殉职消防员。昨日前港姐冠军谢嘉怡，指其祖母的房屋正是在火灾现场，被烧光感到极为心痛后，原来《饭戏攻心》著名美术指导张蚊的外公，同样是宏福苑居民，张蚊指包括外公在内的全数家人幸运逃离火场，当时他们极为狼狈，「出到嚟衫都冇多件」，感到极为伤痛。

大埔宏福苑五级火｜张蚊外公「乜嘢都冇晒」

张蚊在IG中发放一张屋苑正被大火吞噬的照片，以及一张楼层照。张蚊的外公住在15楼，庆幸在大火杀到前举家逃离火场得保性命，不过张蚊从电视画面见到外公的安乐窝陷于火海被毁于一旦，依然觉得极痛心，并表示外公「乜嘢都冇晒」。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境

大埔宏福苑五级火｜张蚊外公逃离火场「衫都冇多件」

张蚊表示：「宏福苑，呢个由细到大去嘅地方，喺新闻睇住我公公间屋被火吞噬，好伤痛。庆幸家人全部安全离开，佢哋出到嚟衫都冇多件，乜嘢都冇晒，大家帮得就帮，睇吓其他灾民有咩需要，互相关心大家心理状态，系我哋而家可以做嘅嘢。」

大埔宏福苑五级火｜张蚊心系其他长者性命

张蚊外公幸运逃脱，但她仍心系宏福苑中的其他长者的性命，而张蚊经营的食肆亦有加入援助，成立「人人有饭食」组织，将派发餐券帮助受影响人士。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨演艺界暖心伸援手 翁嘉穗提供免费海马床褥 江若琳供应食物 男团成员搬物资

 

