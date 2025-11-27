Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨李佳芯43岁生日PO「黑白照」 许愿盼香港人「大家平安」

影视圈
更新时间：18:55 2025-11-27 HKT
发布时间：18:55 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑周三（26日）发生严重五级火，截至今日（27日）下午3时，死亡人数增至55人，逾70人受伤，包括一名殉职消防员。今日43岁生日的李佳芯（Ali），选择以低调而温暖的方式，与港人同心，为受灾者祈福。

李佳芯表达沉痛心情

李佳芯今年的生日气氛与往年截然不同，在生日前夕，遇上香港罕见大火意外，全城陷入一片哀愁之中。李佳芯今日在IG的限时动态，上载一张天空呈现烟柱的黑白照，写下今年的生日愿望：「今年的愿望，愿大家平安」，表达对灾情的沉痛心情。

李佳芯心系社会

李佳芯的帖文一出，获大量网民转发及支持。不少网民称赞她在生日之际，仍然心系社会，关怀不幸的灾民，是「人美心善」的典范。也有网民表示，李佳芯的生日愿望也是所有香港人的愿望，希望逝者安息，伤者早日康复，受影响的居民能够尽快重建家园。

