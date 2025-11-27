大埔宏福苑五级火｜灾民妈妈留院与死神搏斗  卖MAMA飞叫购者捐钱救灾 小红书现送飞潮

大埔宏福苑昨日（26日）发生严重的五级大火，已造成最少55人死亡及多人受伤，包括一名殉职消防员。大埔宏福苑大火引发全国关注，不少网民本身已购票入场观众28、29日于香港启德主场馆举行的MAMA颁奖礼，但因为灾情太严重而变得毫无心情，有网民表示自己是大埔人，愿原价出售2张门票，并指购买者可选择将门票全数金额捐出；而于小红书亦出现不少「免费送MAMA飞」的帖子。

有网民于Threads发文，他表示：「大埔人，无心情睇29号MAMA，现原价出售两张$2099，票价可选择全数捐到协助大埔火灾嘅小店/慈善团体」，有不少市民都留言：「唔使叫人捐啦 明明你自己一家都系灾民 留返个钱 保重」、「Take care 有需要记得揾人倾」，而楼主就表示：「有心 仲顶到 但系好多隔离屋既就家散人忙」、「有心 我屋企小朋友返学无事 两老冲左落楼 妈咪仲留院中 经已万幸」。

大埔宏福苑五级火｜小红书现送飞潮

有网民于小红书发帖，并写道：「快乐可以延期，这张MAMA票送给真正想去的人。香港这两天发生的事故，让我整个人心里一直很沈重。本来已经准备好要飞去看 11.29 的 MAMA 颁奖典礼，但现在完全没有心情去追星了。想著票也别浪费，不如送给真正想去、但因为各种原因去不了的粉丝。如果这张门票能让你开心、给你力量，那对我来说就是最好的意义。#mama #香港火灾 #保佑平安」。之后补充道：「一张内场一张看台 送给真正想要去的宝子粉丝们，希望能传递一份快乐和爱心」。有不少网民也表示心系香港灾情：「香港同心，共渡时艰」、「蹲蹲，本来明天打算去现场蹲票的，现在希望大火可以快点熄灭，听说又覆燃了」、「逝者安息 愿平安」。

大埔宏福苑五级火｜网民：香港火情揪心

亦有网民在社交平台写道：「香港火情揪心，MAMA门票送粉丝。」该网民表示：「看到香港大埔突发火灾的新闻真的太痛心了，是我土生土长在香港都从未见过的最大型伤亡事件，为遇难者揪心，也向救援人员致敬。 原订去看11.29香港MAMA演唱会的票，现在完全没心情前往，一张门票免费送给粉丝。」有其他网民则提议付款购买，把钱捐给有需要地方。

