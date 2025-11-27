Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨江若琳丈夫食店开通宵提供免费食物  Frankie@MIRROR、193到现场搬物资：一方有难八方支援

影视圈
更新时间：16:28 2025-11-27 HKT
发布时间：16:28 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑昨日（26日）发生严重的五级大火，已造成最少55人死亡、66人受伤，包括一名殉职消防员。多名演艺圈有心人不但于个人社交网中分享相关援助资讯，MIRROR成员陈瑞辉（Frankie）及ERROR成员193（郭家骏），亲力亲为帮手于凌晨时段搬运物资；而江若琳丈萧润邦经营的餐厅亦通宵营业，帮助有需要的市民。

大埔宏福苑五级火｜陈瑞辉Frankie亲赴大埔帮忙

MIRROR成员陈瑞辉亲身前赴大埔，拍下现场大批市民携同物资前往供灾民暂避的社区会堂照片，他表示：「感动！拎物资去个时唔知应该去边度放低物资，未去到已经眼到大批市民拎住物资出发。唔识路嘅我，跟住大队行就去到物资站，同行有好多学生都系喺宿舍拎物资出嚟帮忙，回程都仲见到不断有人拎紧物资去。一方有难八方支援！」

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉

大埔宏福苑五级火｜陈瑞辉Frankie获居民赞赏

Frankie的举动令人感动，有居于宏福苑的粉丝多谢他的支援，Frankie表示︰「有咩必需物资系唔够嘅，可以喺group讲。讯息量太多太快，大家依家都唔系好了解咩物资系急切需要支援。有不安情绪系正常，尽量用适合自己嘅方法抒发咗佢，仍然有人喺度努力紧。畀多啲支持努力紧嘅人又好，畀多啲支持大家都好，希望大家平安。」

大埔宏福苑五级火｜193郭家骏落手落脚搬物资

ERROR成员193（郭家骏）亦有亲自到大埔送物资。193在社交平台发文并表示：「觉得自己搬咗一晚嘢之后大只咗，见到凌晨仲咁多人咁团结帮手有啲感动，仲要喺冇约定嘅情况下，撞到我一位好叻嘅队友喺物资中转站帮紧手。」，而193的队友吴保锜本身住在大埔，之后亦有帮手搬物资。

大埔宏福苑五级火｜江若琳丈夫经营食物通宵营业

江若琳亦在IG发文，指其老公萧润邦所经营的餐厅的大埔分店昨夜通宵开放，为受火灾影响居民提供免费食物及饮品，非常有心。

相关阅读：大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
32分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
3小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
45分钟前