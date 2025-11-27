冯熙燮见证香港人齐心一刻 《声秀》4唱将穿素色服装受访

TVB歌唱比赛《声秀》冠军冯熙燮（Ryan）、亚军柯雨霏（Ophelia）及季军胡子贝（Matt）、学员甄敏芳（Jenny）今日（27日）现身新城电台受访，四人均穿素色服装。

柯雨霏毕业骚同泳儿合唱

对于大埔宏福苑发生五级火，Ophelia指不少朋友住在该区，也有自发到区内社区中心派递物资。Jenny是澳门人，她得悉发生火灾后，不时留意最新进展，望大埔居民平安。Ryan则表示持续在社交媒体观看新闻，越看越多，要辨别真伪，他形容：「唔会转载太多有关消息，都明白喺社交网有一定数量嘅追踪者，责任更大，要核实消息真确性先。」同时庆幸不少市民自发性搬运物资，组成人链，见证香港人齐心一刻。

提到大埔宏福苑火灾后，不少活动取消或延期，问到工作安排可有受影响？Matt坦言现时专注筹备「this is OUR STAGE」声秀毕业演唱会。Ophelia明言事件发生后，心情沉重，而Jenny相信香港人齐心协力度过难关；四人指若然有慈善音乐会支援大埔灾民，一定参与支持。

提到演唱会彩排情况，Jenny形容众人努力练歌。Ryan表示会唱快歌。Matt则透露有跟导师合唱环节。提到导师谭耀文即将举行演唱会，率先带他的三位《声秀》学员上台合唱；Ryan表示得知谭耀文开骚消息即传讯息恭喜对方，戥三位学员开心，冀自己也能跟导师苏永康合作开骚。Ophelia明言跟导师泳儿合唱，她十分期待，形容自己资历尚浅，难以超越对方。