李顺载长眠仁川「伊甸乐园」 丁一宇泣不成声 河智苑无法开口致悼文

韩国「国民爷爷」李顺载周二离世，今早举行告别式及出殡仪式，他长眠于仁川的「伊甸乐园」。文化体育观光部长官崔辉永周二前往李顺载灵堂吊唁，并转交了「金冠文化勋章」。这是李顺载于2018年荣获银冠文化勋章之后，时隔3年获得金冠文化勋章。

永远的榜样

前文化体育观光部长官柳东根、郑东焕、河智苑、崔秀宗、郑俊镐、郑埻夏、郑普硕、金永哲、丁一宇、李元种、金娜云等人都出席仪式。河智苑、郑普硕、丁一宇、金永哲等都上台追思，丁一宇出道作《不可阻挡的High Kick》正是和李顺载合作，丁一宇激动得泣不成声。河智苑在致词时一度无法开口，含泪表示：「至今仍不敢相信尊敬的李顺载老师离开了。」她又回忆李顺载即使有数十年的资历，仍保持诚恳与谦逊，是她永远的榜样，「我会把老师的教诲放在心里，在作品与生活中实践下去。」

金永哲都在追悼词中悲痛表示：「如果能抹去某一天，我想抹去老师离开的那一天。」他称李顺载一生保持品格与礼节、支持后辈，是后辈永远的精神灯塔，他非常想念老师。

