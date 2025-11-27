大埔宏福苑五级火｜陈康堤音乐专场取消 林晓培摇滚演唱会延期 杨千嬅周六红馆骚捐赠首场收益丨持续更新

陈康堤活动「Constance's Story That Never Ends - Acoustic Session」，鉴于大埔宏福苑发生夺命大火灾，今宣布取消。而《林晓培X 邓建明起势摇滚演唱会》亦延期举行。另外，杨千嬅11月29日于红馆举行的《杨千嬅Live MY LIVE 2025演唱会》，经与团队慎重商讨后，因为档期与制作限制无法调整，个唱将如期举行，并作出3大安排。至于英皇娱乐三位歌手曾傲棐、许靖韵及洪卓立原定本周末开骚，也会延期。

陈康堤户外音乐活动取消

陈康堤原示订在西九文化区举行之小型音乐专场「Constance's Story That Never Ends - Acoustic Session」，今在IG表示︰「团队经慎重商议后决定，原定于11月29日举行的活动将会取消。我们对已作出行程安排的各位深表歉意，并感谢大家的理解与体谅。我们谨向所有受事件影响的人士致以关怀，并祝愿大家身心早日回复平安。感谢大家一直以来的支持。

取消公告

《林晓培 X 邓建明起势摇滚演唱会》延期

今举办之公告︰「鉴于大埔宏福苑发生严重火灾，主办方imEMCLimited经慎重商议后决定，将延期举办原定于2025年11月30日假观塘海滨活动空间03举行之《林晓培 X 邓建明起势摇滚演唱会》。有关演出之后续安排，容后公布。对于此次延期为已购票人士造成之不便，主办方谨致诚挚歉意，并感谢各界理解与支持。同时，我们谨向在火灾中英勇殉职的消防人员及不幸离世的住户，致以深切哀悼；亦衷心祈愿火势尽快完全受控，救援行动顺利进行，伤者得以早日康复。愿众人平安。」

林明祯任「亚太青年微电影节」大使 活动延期

第三届「亚太青年微影节」原定于11月28日至29日举行，并于11月28日在尖沙咀星光大道举行开幕礼。活动大使为林明祯。会方在今日傍晚发公告指︰「上述活动将会延期，日期待定。让我们携手同行，共度难关。」

杨千嬅六场个唱周边产品全数盈利 拨捐东华三院

杨千嬅原定于本月29日起于红馆举行的一连六场《杨千嬅Live MY LIVE 2025演唱会》，经与团队慎重商讨后，因档期与制作限制无法调整，加上许多来自世界各地的歌迷已为此行安排机票与住宿，几经思量，演唱会将如期举行，并作出3大安排。1. 取消赠送花篮，诚摰呼吁所有圈中友好与歌迷，将原定用于购买花篮的款项，转捐至「东华三院」等本地募捐平台作救灾用途。2.捐赠首场收益及周边产品所有盈利，首场演唱会收益，以及六场演唱会的周边产品全数盈利，我们将拨捐东华三院，支援火灾救援及灾后重建工作。3. 调整演出内容，我们已取消原定的烟火特效，并对部分演出内容进行调整，以合适状态与各位相聚，透过音乐传递温暖与力量。

许靖韵、洪卓立、曾傲棐音乐会改期

另外，今日英皇娱乐官方社交网发文宣布：「鉴于大埔宏福苑遭遇严重火灾，主办方棋人香港，Sunny Idea和艺人方英皇娱乐共同决定，原定于11月28日曾傲棐《Lunatique - Arvin.T》、11月29日《许靖韵Glowing巡回音乐会香港站》以及11月30日《洪卓立探索者巡回音乐会香港站》在旺角麦花臣举行的音乐会将会延期举行，详细资讯将在稍后尽快公布。我们对已购票的受影响人士表示歉意，感谢大家的理解。同时，向殉职消防员、不幸离世的住户表示沉重的哀悼。我们衷心祝愿火势能够尽快受控，救援工作顺利推进，祈求伤者早日康复。愿大家平安。」

「宝矿力水特跑步祭2025」活动延期

「宝矿力水特跑步祭2025」原定于11月30日举行，JACE陈凯咏、Arvin曾傲棐、Lolly Talk等亦会参与活动，但鉴于大埔发生的重大事故及安全考量，主办单位宣布取消活动，以便集中社会资源，优先处理救援及善后工作，「对因此为各位带来的不便，我们深感抱歉，并衷心感谢您的体谅与支持。我们现正积极与各有关单位协调，以确定补赛日期，请密切留意大会官方网站及社交媒体平台，我们将会尽快公布相关的最新安排。」

麦明诗向灾民伸援手

不少艺人相继为大埔宏福苑五级夺命火灾伸援手，除了落区运送物资，在社交网转发相关救灾资讯，荣升妈妈的「十优港姐」麦明诗也在社交网留言表示愿意帮手照顾一至两位婴儿。今年3月成为妈妈的麦明诗亦非常关心宏福苑灾民情况，她在社交网见有网民表示可以帮手照顾受影响大埔居民家中小朋友，即在帖文留言：「借位，我住九龙区但系屋企可以帮手照顾1-2位婴儿，如有需要pm我。」

《偷偷记得》总彩排取消明天传媒采访

梁祖尧、汤骏业（AhDee）、邵美君、岑宁儿、胡丽英合演絮语音乐剧场《偷偷记得》，原定明天（28日）总彩排有安排传媒到场采访，风车草剧团今午宣布鉴于大埔宏福苑遭遇严重火灾，剧团经慎重考虑决定取消传媒采访安排，以配合社会当前状况。风车草剧团并表示：「我们对受影响的媒体朋友表示歉意，感谢大家的体谅。同时，向殉职消防员、不幸离世的住户表示沉重的哀悼。我们衷心祝愿火势能够尽快受控，救援工作顺利推进，祈求伤者早日康复。」

