大埔宏福苑五级火丨杨千嬅周六红馆骚取消烟火特效 捐赠首场收益及周边产品所有盈利 许靖韵、洪卓立、曾傲棐麦花臣音乐会齐延期丨持续更新

英皇娱乐三位歌手曾傲棐、许靖韵及洪卓立原定本周末分别开骚，鉴于大埔宏福苑发生夺命大火灾，今宣布演唱会延期举行。杨千嬅11月29日于红馆举行的《杨千嬅Live MY LIVE 2025演唱会》，经与团队慎重商讨后，因档期与制作限制无法调整，演唱会将如期举行，并作出3大安排。

详细资讯稍后尽快公布

今日英皇娱乐官方社交网发文宣布：「鉴于大埔宏福苑遭遇严重火灾，主办方棋人香港，Sunny Idea和艺人方英皇娱乐共同决定，原定于11月28日《Lunatique -Arvin.T》、11月29日《许靖韵 Glowing巡回音乐会香港站》以及11月30日《洪卓立探索者巡回音乐会香港站》在旺角麦花臣举行的音乐会将会延期举行，详细资讯将在稍后尽快公布。

我们对已购票的受影响人士表示歉意，感谢大家的理解。同时，向殉职消防员、不幸离世的住户表示沉重的哀悼。我们衷心祝愿火势能够尽快受控，救援工作顺利推进，祈求伤者早日康复。

愿大家平安。」

杨千嬅六场个唱周边产品全数盈利 拨捐东华三院

杨千嬅原定于本月29日起于红馆举行的一连六场个唱，几经思量将如期举行。

《杨千嬅Live MY LIVE 2025演唱会》望以实际行动回应社会需要，共同携手渡过难关。

杨千嬅原定于本月29日起于红馆举行的一连六场《杨千嬅Live MY LIVE 2025演唱会》，经与团队慎重商讨后，因档期与制作限制无法调整，加上许多来自世界各地的歌迷已为此行安排机票与住宿，几经思量，演唱会将如期举行，并作出3大安排。1. 取消赠送花篮，诚摰呼吁所有圈中友好与歌迷，将原定用于购买花篮的款项，转捐至「东华三院」等本地募捐平台作救灾用途。2.捐赠首场收益及周边产品所有盈利，首场演唱会收益，以及六场演唱会的周边产品全数盈利，我们将拨捐东华三院，支援火灾救援及灾后重建工作。3. 调整演出内容，我们已取消原定的烟火特效，并对部分演出内容进行调整，以合适状态与各位相聚，透过音乐传递温暖与力量。

《偷偷记得》总彩排取消明天传媒采访

由梁祖尧、汤骏业、邵美君、岑宁儿合演的音乐剧场《偷偷记得》，原定明天(28日)总彩排有安排传媒到场采访，剧团经慎重考虑决定取消传媒采访安排。

音乐剧场《偷偷记得》

梁祖尧、汤骏业（AhDee）、邵美君、岑宁儿、胡丽英合演絮语音乐剧场《偷偷记得》，原定明天(28日)总彩排有安排传媒到场采访，风车草剧团今午宣布鉴于大埔宏福苑遭遇严重火灾，剧团经慎重考虑决定取消传媒采访安排，以配合社会当前状况。风车草剧团并表示：「我们对受影响的媒体朋友表示歉意，感谢大家的体谅。同时，向殉职消防员、不幸离世的住户表示沉重的哀悼。我们衷心祝愿火势能够尽快受控，救援工作顺利推进，祈求伤者早日康复。」

麦明诗向灾民伸援手

荣升妈妈的「十优港姐」麦明诗在社交网留言，表示愿意帮手照顾一至两位婴儿。

麦明诗留言：「借位，我住九龙区但系屋企可以帮手照顾1-2位婴儿，如有需要pm我。」

不少艺人相继为大埔宏福苑五级夺命火灾伸援手，除了落区运送物资，在社交网转发相关救灾资讯，荣升妈妈的「十优港姐」麦明诗也在社交网留言表示愿意帮手照顾一至两位婴儿。今年3月成为妈妈的麦明诗亦非常关心宏福苑灾民情况，她在社交网见有网民表示可以帮手照顾受影响大埔居民家中小朋友，即在帖文留言：「借位，我住九龙区但系屋企可以帮手照顾1-2位婴儿，如有需要pm我。」

