吴家忻被「拖数」感肉痛 被披露酬劳：无办法 单身过圣诞跟朋友食大餐

YouTube频道「试当真」于2022年和2023年分别与两间公关公司合作，为旗下艺人吴家忻「Kayan9896」安排参与公关活动，但活动完成后却遭「拖数」至今。「试当真」遂入禀区域法院，向两家公关公司分别追讨欠款连利息近50万元及逾80.8万元。

不担心被人压价

Kayan9896昨晚（26日）出席时装晚宴，对于被「拖数」，她表示前日才知这个消息，不过自己已不是「试当真」旗下艺人，是前公司跟第三方公司的事，所以不知情亦没办法干预，让处理好后让「试当真」联络她。谈到被「拖数」可觉肉痛，她笑言好肉痛，都要努力工作，虽然被披露酬劳价，但没办法，不过承蒙各品牌公司爱戴她。谈到「试当真」可有联络她，家忻表示出新闻后有联络她。问到现在的酬劳价是否有所增加？她笑说：「仲乜打探我个价！（披露酬劳价后，会否担心被人压价？）唔会嘅！大家做生意，有商有量。」

择偶条件要聪明、风趣幽默

回复自由身的她，问到可会担心再被「拖数」？她笑言都会惊，自己数口亦不精，不过认为「社会大学」出来要学习，如果有良好沟通也不会有太大问题。谈到若然「拖数」的公关公司再次邀请她工作可会接受，她笑言如有机会的话，要好好沟通。谈到可有留意早前任达华（华哥）出席时装活动时不慎跌倒，但表现身手敏捷。吴家忻大赞华哥好身手，如果自己跌倒应该会坐在地上喊。提到单身的她，在圣诞节是否继续Lonely？吴家忻笑说：「Alone可以唔系Lonely！圣诞节打算跟朋友食圣诞大餐跟住出去玩。（有无追求者？）都有嘅！我谂自己都算系一个美女嚟嘅。（择偶条件？）聪明、风趣幽默同埋要有时尚品味。」