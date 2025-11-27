前港姐冠军曾失婚变商业巨人罕现身  62岁气质满泻仍有少女味  公司1年营业额过亿

有「国际美容教母」之称的郑明明近日迎来79岁生日，圈中好友纷纷到贺，星光熠熠。在众多宾客中，现年62岁的前港姐冠军谢宁，其惊人状态旋即成为全场焦点。这位1985年港姐冠军，近年已彻底转型成为商人，但她却有越来越靓之势，即使已经年过花甲，但保养仍然极佳，更难得的是她现时事业非常成功，这位「曲奇皇后」公司一年营业额高达9位数字。

谢宁状态惊人又靓又叻

郑明明生日会有多名女艺人到场，当中包括契女罗霖、文雪儿、保孩女王王玉环，蒋丽萍、米雪等，而其94岁的老公陈树德亦都在场。虽然有不少女星在场，但谢宁仍然受到注目。当晚她身穿一件简约背心，自信地展露出纤细的手臂线条，肌肤依然饱满紧致，白皙透亮得几乎看不见一丝皱纹。她一头乌黑浓密的短发，发量惊人，完全没有同龄人常见的稀疏或花白问题，显得神采飞扬。 其娇小玲珑的身形依然保持著少女般的轻盈体态，完全不像已年过花甲的女士，整体状态好得惊人，「冻龄女神」的称号绝对名副其实。

谢宁变「曲奇皇后」年营业额破亿

除了外貌保养得宜，谢宁的事业成就同样令人瞩目。她在2008年创立曲奇品牌「曲奇四重奏」，凭借优质出品和独特口味，成功在市场站稳阵脚，分店愈开愈多，奠定了她「曲奇皇后」的地位。早前她接受访问时，轻描淡写地透露，单是「曲奇四重奏」一个品牌，年销售额已高达九位数字，即是以亿元计算，吸金力惊人，展现了她作为企业家的魄力与智慧。

谢宁婚姻曾触礁

谢宁之前曾著名电影人岑建勋有过一段长达14年的婚姻，并育有两名女儿岑宁童及岑宁乐。谢宁坦言，40岁前与岑建勋的婚姻并不愉快，由于对方工作忙碌，聚少离多，家中常常只剩她一人。为了给女儿们一个完整的家，她选择哑忍，直至女儿长大后才下定决心，「想自己开心啲，要离开呢个屋企，唔要呢个男人，独立过生活。」

谢宁再婚觅得真爱

2005年离婚后，谢宁并未对爱情失去信心，并在2010年与摄影师王德伟再婚，迎来人生的第二春。她大赞现任丈夫对她无微不至：「第二段婚姻，我觉得我enjoy多啲。以前我不停去照顾、付出，我而家系收获。」她甜蜜地分享，丈夫会在她冷的时候为她披上衣服、主动帮忙提东西，让她充分享受「被爱」的感觉。这段幸福的婚姻，让她感叹「上天都对我好好」，现在的生活是真正为自己而活。更让她欣慰的是，两名女儿非常支持她的决定。

