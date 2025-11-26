大埔宏福苑五级火｜TVB提早播晚间新闻  《带阿姐看世界》暂停播映  网民：无人开心今日

大埔宏福苑五级火全城关注，现时有7座大厦被波及，增至13人死亡多人受伤，亦有1名37岁消房员殉职。大埔大火成为全港市民的焦点，TVB亦于网上，用黑底白字宣布今晚翡翠台节目作出相应调动，《晚间新闻》将提早于十时三十分播映，《带阿姐看世界》将暂停播映。

大埔宏福苑五级火｜TVB提早播晚间新闻网民叫好

TVB今次灵活调动节目，有网民指「停播对 无人开心今日」、「叫文慧心出黎播」、「希望报完晚间新闻后可以畀大家睇阿姐安仔，中和反个伤感，加上个火警将个伤亡减至最低，平平安安。当然……人命最重要可以理解」；亦有市民在TVB讨论区中祝福大埔受影响居民：「希望大家为大埔居民祈福，火烛快熄灭，消防员拯救人员同居民平安，伤亡减到最低」、「灾难性事故，祈求火受控，所有前线人员、居民都平安无事」。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军嫲嫲卷烈火漩涡：令人痛心的一天 现场拍下强劲火势 深切慰问罹难者

TVB公布节目调动。

《带阿姐看世界》暂停播映。

大埔宏福苑五级火｜谢嘉怡祖母物业牵涉其中

大埔宏福苑五级火仍未救熄，亦有前TVB艺人涉事其中。前香港小姐冠军谢嘉，今日于IG中表示这场五级火原来牵涉其祖母物业，她于IG发放了大埔五级大火的真实情况，并指出自己眼白白看着祖母的房子被烧光，表示「这真是令人痛心的一天」。

相关阅读：LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 7座大厦被波及 增至13人死亡多人受伤