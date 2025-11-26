Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜TVB提早播晚间新闻  《带阿姐看世界》暂停播映  网民：无人开心今日

影视圈
更新时间：22:14 2025-11-26 HKT
发布时间：22:14 2025-11-26 HKT

大埔宏福苑五级火全城关注，现时有7座大厦被波及，增至13人死亡多人受伤，亦有1名37岁消房员殉职。大埔大火成为全港市民的焦点，TVB亦于网上，用黑底白字宣布今晚翡翠台节目作出相应调动，《晚间新闻》将提早于十时三十分播映，《带阿姐看世界》将暂停播映。

大埔宏福苑五级火｜TVB提早播晚间新闻网民叫好

TVB今次灵活调动节目，有网民指「停播对 无人开心今日」、「叫文慧心出黎播」、「希望报完晚间新闻后可以畀大家睇阿姐安仔，中和反个伤感，加上个火警将个伤亡减至最低，平平安安。当然……人命最重要可以理解」；亦有市民在TVB讨论区中祝福大埔受影响居民：「希望大家为大埔居民祈福，火烛快熄灭，消防员拯救人员同居民平安，伤亡减到最低」、「灾难性事故，祈求火受控，所有前线人员、居民都平安无事」。

相关阅读：大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军嫲嫲卷烈火漩涡：令人痛心的一天  现场拍下强劲火势  深切慰问罹难者

TVB公布节目调动。
TVB公布节目调动。
《带阿姐看世界》暂停播映。
《带阿姐看世界》暂停播映。

大埔宏福苑五级火｜谢嘉怡祖母物业牵涉其中

大埔宏福苑五级火仍未救熄，亦有前TVB艺人涉事其中。前香港小姐冠军谢嘉，今日于IG中表示这场五级火原来牵涉其祖母物业，她于IG发放了大埔五级大火的真实情况，并指出自己眼白白看着祖母的房子被烧光，表示「这真是令人痛心的一天」。

相关阅读：LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 7座大厦被波及 增至13人死亡多人受伤

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 增至13人死亡多人受伤 李家超抵威院探望伤者
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
5小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
2小时前