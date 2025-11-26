吕良伟70岁生日获太太炮制惊喜 悼念许绍雄叹人生无常 谭俊彦不介意唱歌被批评

吕良伟与太太杨小娟、张玉珊与另一半卢启贤、马浚伟、黎芷珊等到湾仔出席慈善晚宴，吕良伟指早前与好友甄子丹几个家庭同游大理，在当地游玩一星期，每年都会去几次旅行，他表示知道甄子丹将为西片担任导演，而他自己也有工作计划，有机会便合作，也可以各自发展。

吕良伟被赞保养得宜

谈到吕良伟将踏入70岁，杨小娟指是下月的事，笑指老公平常不喜欢庆祝，但70岁是难得的事应好好庆祝一下，吕良伟笑指太太正为他筹备，不让他知道太多想令他惊喜。网上大赞将踏入70岁的吕良伟保养得宜，他指岁数只是数字不是大问题，最重要是身体状态和心态。吕良伟预计生日会在香港举行，笑言很期待与朋友见面，因家庭事业第一，接下来便是朋友，但他也直言因生日会临近圣诞，因此也有朋友早早已安排行程，因此会约他提早庆祝。谈到早前发文悼念许绍雄，吕良伟指曾合作过《富贵门》，叹人生无常，应活在当下。

谭俊彦指自己是专业演员

同场的谭俊彦炮制汤品义卖及唱歌，问一个人唱较不受影响？他笑言是唱《麻雀乐园》的插曲，至于台庆大合唱环节被热议，他指不介意被讨论，自己不是《中年好声音》是专业演员，但唱歌有人关注都是好事，之后亦将飞西雅图登台。不过自己未有时间看评论，因忙于拍剧要把握时间休息。