《全民造星VI》小鲜肉大起底 Dave Bosco Kwan 牛牛想组男团出道：好热血丨独家

ViuTV选秀节目《全民造星VI》至今进行得如火如荼，44强名单亦已出炉，其中成功留守至今的有靓仔、靓声样样齐的19号黄日禧（Dave）、刚迎来18岁，笑起来有一对「腰果眼」的92号关晓隆（Bosco Kwan） 以及自认怕丑但享受在舞台上跳舞的21号周德诚（牛牛）。3人受访时，大谈比赛期间的改变，以及被花姐闹的趣事。撰文：安安 摄影：谭志光

一手捧红男团MIRROR的花姐（黄慧君），有传因MIRROR还有3年就满约，因此她在《全民造星VI》着手打造7人新男团。对于有机会组男团或个人发展，Dave两样都想尝试，「有自己作品好开心，以男团出道我都觉得好型。」Bosco Kwan、牛牛想以男团出道，「好钟意一大班人做同一件事，好热血。」而每位参加《造星》的参赛者被花姐闹在所难免，3人均说「被闹」属正常事，牛牛：「每次畀佢闹都系因为自己有失误，但佢都会当我哋系佢亲生仔咁锡。」Bosco Kwan因年纪较小，花姐甚少闹他，但他亦曾被说状态不够好。

《全民造星VI》是进入演艺路的踏脚石，Dave一向有看《造星》系列，「好渴望拥有呢个舞台，希望畀多啲人听到我嘅歌声，自己强项系唱歌，想睇下会唔会有其他技能可以挑战，例如：跳舞。」Bosco Kwan参赛时为应届DSE考生，他希望在18岁前完成自己的跳唱梦想，因此趁今次机会望追梦成功。牛牛在中学时已喜欢 K-Pop Idol（偶像）文化，「自己都想做Idol，当时屋企人对我学业上有要求，刚好参加比赛前，完成了大学degree，屋企人就表示可以畀我尝试一下。」3位面对镜头显然有点怕丑，但他们一致认为舞台上的自己较有自信。

进入15强的参赛者有机会到韩国特训，不擅长跳舞的Dave最想挑战唱跳，「希望到韩国再加强自己跳舞技巧。因要离开香港1个月，我会挂住屋企和食物。」他又透露导师们帮了他很多，「排舞师同导师会同我讲你跳舞唔犀利都好，最紧要保持自信同enjoy表演。」Bosco Kwan希望训练跳舞和唱歌，问他是否能兼顾读书和比赛？他说：「玩紧比赛时，同时考紧DSE，依家读紧Year 1 ，尽量喺学业同比赛方面兼顾。」

Bosco、Dave与AL跳舞

提起最欣赏ViuTV那位艺人？Dave欣赏Ian（陈卓贤），「佢系一位全方位艺人，亦系唱作歌手，我想向唱作方面发展，以佢为榜样。」Bosco Kwan特别欣赏 Anson Lo（卢瀚霆），「明白到跳唱唔系一件容易嘅事，见佢平时上台嘅表演力，令我好佩服。 」牛牛则欣赏Jeremy（李骏杰），指他的个人魅力好强 。而早前Anson Lo（卢瀚霆）首次踏上韩国音乐节目《Show Champion》的舞台，更带上6名《造星VI》的参赛者演出歌曲《MONEY》，其中Bosco Kwan、Dave亦有份一同跳舞。

