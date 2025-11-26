蔡枫华年底连开两场骚 获乐迷热烈支持 犹如打了强心针

红遍80年代的蔡枫华（Ken），将于12月19及20日一连两晚，假座荃湾大会堂演奏厅举行「蔡枫华深爱真情演唱会」，门票现已公开发售。Ken早前接受文隽的网上节目访问，他在一连三集访问中笑谈过往，态度正面，网民纷纷留言打气鼓励，Ken表示：「我将会全情投入工作，并会制作一首新歌，现正在物色合适的音乐人做监制。」但为何能作曲填词的他不自己一手包办？Ken说：「任何行业也要与时并进，我希望能接触多一些新一代的音乐人，做一些大家喜欢的音乐出来。」

阔别美加超过10多年

Ken续说正积极预备12月19及20日在荃湾大会堂的演唱会，乐迷反应也非常热烈，犹如为他打了一口强心针，他记得每一次在台上演出，一众歌迷一定会高声和他大合唱，场面非常感动，「最高兴的是虽然我阔别美加超过10多年，但很多乐迷也希望我能再到当地献唱，现巳落实明年进行美国巡回演出，暂定三场。我也会再次入表申请红馆档期，已经忘记了申请了多少次，希望能争取在红馆演出，以报答乐迷一直的支持。」