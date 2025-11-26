《金童》连登5天中文片票房冠军 张继聪遭韦罗莎掌掴到狂飙泪

张继聪主演的《金童》上映截至昨天（25日）票房已冲破300万，连续5天登中文片票房冠军，连圈中各方友好也被阿聪的努力所感动，挺身撑场支持！电影中除了金童的身材成为焦点外，不少观众力赞戏中阿聪与儿子刘皓岚的父子情让人动容，重新唤醒了不少父母对子女的爱和关怀，而其中一场饰演阿聪太太李佳芯好友的韦罗莎（Rosa），一直帮忙照顾阿聪儿子方圆之余，并痛心阿聪为逃避自身的过错和失败，而放弃为儿子再付出。两人拍这场情感戏时，戏内戏外情绪爆发几近崩溃，Rosa啪啪声的狠狠力掴不争气的阿聪，让他感受到前所未见的痛楚！两人回看自己演出时，也感动得泪水直流。

因「兜巴星」即入戏

阿聪忆述当日的情景，不禁说：「𠮶场戏其实系早班嚟㗎，我记得我好早已经进入状态，化妆嘅时候已经好认真，唔去讲笑；因为当日要连续拍两场重头戏，一场系睇住李佳芯嘅录像画面嘅戏份，好快已经进入状态，心情悲恸。紧接跟Rosa拍嘅时候；因为佢系一个好对手，好快入咗剧情谂返个仔，其实戏中所演嘅张力一角遭遇好惨，喺佢后生嘅时候因为自己一个好无谓嘅举动错手打死人，以为自己乜嘢都冇晒，就咁玩完，点知个仔突然出现，令到自己嘅人生好似有返少少希望，但系话咁快个天又要攞返个仔走，对于佢嚟讲系好恐惧、好伤心，呢啲不幸嘅遭遇令我好快入咗个角色。同Rosa拍掌掴戏嘅时候，我觉得佢系成套戏里面力水最好嘅一个演员啰，因为我同啲拳手打，对方都会就我，但系我同佢讲唔好就我，点知佢真系冇，所以俾佢一个兜巴星埋嚟，令到我即刻更入戏，好凌厉、醒神嘅掌风。」

至于掌力深厚的Rosa对于自己连番掌掴阿聪虽感不好意思，但坦言这场戏很有难度，多得阿聪信任，让她激动得来，演得很爽，很享受与这位对手的合作。