大埔宏福苑五级火丨陈家乐连诗雅「夫妻档」圣诞活动 佘诗曼亮灯仪式明日齐延期 容祖儿许冠杰采访活动取消丨持续更新

今日大埔宏福苑发生五级大火，造成多人死伤，令明天娱乐圈不少活动受到影响，原本有9个活动安排传媒采访，当中6个活动需要延期或取消，延期活动包括陈家乐和连诗雅夫妻档出席在铜锣湾举行的商场圣诞活动启动礼，活动主办方晚上立即宣布延期活动。佘诗曼原定明天出席尖沙咀的圣诞树亮灯仪式，亦因为今次事件，宣布延期。《粤剧特朗普》本于明天在黄埔新光戏院举行记者会，李居明师傅亦决定将活动延期。

容祖儿、许冠杰、陈奕迅有关采访活动取消

至于取消方面，容祖儿、Lollytalk成员Egg及Tania、谢嘉怡、孙慧雪、程人富、黄淑蔓、钟舒漫、何佩瑜、周家怡、汤怡、韦罗莎原安排于明天傍晚出席在香港迪士尼乐园举行的《优兽大都会2》首映礼，主办单位决定取消。许冠杰在社交网发文为受影响居民打气，表示「作为大埔街坊，我感同身受，希望各界全力集中协助消防处救援。天佑香港。」而明天许冠杰原本要出席大型舞剧「《武道》李小龙的有法与无限」的记者采访环节，主办单位公布此环节取消，有份出席采访的艺人还包括李香凝及女儿Wren Keasler、陈奕迅、许怀恩、RubberBand、香胤宅等，而舞剧表演则会如常举行。另外谢宁本安排明天在旺角开幕的新店举行的宣传活动亦决定取消。

Jace演唱会售票日期另行通告

宣布举行红馆演唱会的陈凯咏(Jace)亦因大埔宏福苑今日发生致命大火，今晚在社交网发文宣布延后原定于本周五的公开售票：「对于大埔发生的严重火警我表示深感遗憾与难过 大概此时并不适宜进行演唱会的门票公售活动 现决定延后原定于本周五的公开售票 JACE WORLD会再作另行通知 如有不便 敬请原谅愿大家平安」。

江若琳店舖提供免费食物及饮品

江若琳和萧唯展亦分别在社交网发文，指萧唯展开设的坚信号上海生煎皇大埔店将于今晚通宵开放，并为受火灾影响的居民提供免费食物及饮品，呼吁大家要注意安全。

