汤怡爱晒母女合照 爆老公唔会呷醋 赞囡囡有表演欲

更新时间：20:15 2025-11-26 HKT
发布时间：20:15 2025-11-26 HKT

汤怡到湾仔以活动大使身份出席青少年活动，谈到女儿麦QQ离青少年越来越近，她笑言母女之间最重要是陪伴，希望可以为她解答烦恼和引导她，问与青少年沟通有隔膜吗？她指大家的用词不一样，也想过女儿会有反叛期，每个人都会经历过，以前自己经历时会选择收起自己。

圣诞与家人去旅游散心

圣诞节将近，汤怡指饼店生意也越来越忙，会设计圣诞产品，但都想与家人去旅游散心，希望将时间用来陪伴女儿，否则将来会后悔，自己也相对老公麦秋成贴身一点，会照顾她的日常和功课，而老公也花费不少时间照顾女儿，因大家工作时间不同，可以好好分配时间合作照顾女儿。

积极为《内幕》宣传和谢票

讲到社交网都是母女2人的相片，问老公会呷醋吗？她笑言不会，因对付爸爸最好就是女儿，只要一句说话便可以令他融化，大赞女儿对她也同样sweet和贴心，笑言期待女儿将来可以像朋友一样，所以现在也多带她和朋友聚会，「因为她是疫情BB，所以都比较慢热，希望她可以多见人不怕生，但她也很有表演欲，我和老公小时候则比较内敛。」而汤怡有份演出的电影《内幕》上映，她指老公已支持，开心她与多位影帝合作，而她也得知大家对电影评价好高，会积极宣传和谢票。

