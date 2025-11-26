国分太一开记招洒泪道歉 认性骚扰女工作人员 反控NTV逼供令事业尽毁

已解散STARTO组合TOKIO前成员国分太一自6月爆出「违规行为」丑闻，遭日本电视台（NTV）开除，不但被逐出人气节目《铁腕DASH》，更导致TOKIO解散。但早前他却反咬NTV，指电视台没有具体说明「哪里违反了规范」就开除了他，因此向日本律师协会联合会提起人权申诉。不过《周刊文春》今日（26日）就大爆国分的「违规行为」详情，指他涉嫌性骚扰2位女工作人员，带对方到酒店饮酒强吻，更借醉传露下体照片。逼得国分于今午召开记者会道歉，但他席间仍不忘大爆被电视台逼供内情。

以讨论节目计划为名叫国分开会

据《文春》报道，今年6月18日NTV以讨论节目计划为由找来国分开会，现场却安排律师问话，国分当时承认2个往例，包括与他熟悉的工作人员A女出外录影过夜时，曾邀对方到房间饮酒，及后却抱着对方强吻；他又坦承曾在醉后发下体照给别人；在律师追问下，又承认曾借醉触摸工作人员B女臀部，并传短讯骚扰她。

而国分本人亦于今午召开记者会，这是他自爆出丑闻后首度露面，身穿黑西装、戴上眼镜的他在律师陪同下现身。席间，他声泪俱下地道歉，说道：「我想向被我的行为伤害到的人们表达我最诚挚的歉意，虽然现在说这些已经很晚了，但我很抱歉事情最终以这种方式解决，而不是当面解决，我真的非常抱歉。」随后，他又向粉丝道歉：「很抱歉我花了这么长时间来解释这件事。」然后他亦感谢其TOKIO队友：「我真心感谢城岛和松冈，他们至今仍不时与我联系。」此外，他亦对妻儿感抱歉，指自己夺走了他们的日常生活。

国分指NTV未有具体解释

期间国分又提到6月18日被NTV高层找来开会及被律师「盘问」的事情，他回忆道：「我完全不知道自己会被解雇，我当时非常震惊，记忆一片空白。不知会发生甚么，满脑子想的都是愧疚。」期间他试图用手机录音，但却被律师发现，并以涉及隐私为由要求他删除，只给他笔和记事本记下开会详情。国分在律师告知下，得知自己所为确属骚扰行为而感内疚，他说：「如果无法直接向受害者道歉，我们也在讨论如何以其他方式道歉。我想倾听他们的感受，我必须真诚地为给他们带来的不适道歉。我之前身处高位，环境优越，却未能与时俱进。」

国分提到由于NTV一直未有解释具体的违规行为，他不知怎样向其他电视台及赞助商交代：「因为无法说明细节，让大家被逼基于不完整的资讯做出判断。」言谈间似暗指NTV累他事业尽毁，但他亦对NTV和节目组致歉，指他的行为导致突然离开节目组，造成大家不便。就国分指NTV未清楚解释其具体的违规行为，有律师指从法律角度来看，他无权寻求答案。因为他与NTV之间是服务合约关系，电视台有权自行决定是否终止合约。