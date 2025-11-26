卢海鹏豁达面对生死：越想死越难死 重提精心部署令沈殿霞笑到失禁：专登整蛊佢

现年83岁的《欢乐今宵》元老级成员、香港扮嘢界的鼻祖卢海鹏，其搞笑形象及金句「卢海鹏试咪，金针云耳蒸滑鸡」早已深入民心。在7年前接受「通波仔」手术后，鹏哥已大量减少幕前演出。近日卢海鹏再次提及让沈殿霞（肥姐）笑到失禁的经典演出，原来卢海鹏为了创造经典，事先花尽心思。另外一直盛传他健康状态一般，原来他对生死亦十分豁达。

卢海鹏精心部署成就经典一幕

在香港电视史上，卢海鹏绝对是制造经典笑料的MVP。他重提在《万千星辉贺台庆1997》当晚，他扮演沈殿霞（肥姐）的爱女郑欣宜，导致肥姐当场笑至失禁的经典一幕。原来，这一切都在他的精心策划之中。

卢海鹏刻意整蛊沈殿霞

卢海鹏回忆指，原来是他刻意整蛊沈殿霞。卢海鹏表示，肥姐虽然知道他会扮演欣宜，但一直想提前看造型，鹏哥却始终三缄其口，故意不透露任何细节。他只是敷衍地说「就像其他小女孩」，然后在出场前火速换上一袭粉红色连身蛋糕裙，戴上假发和蝴蝶结头饰。结果，当他以欣宜的经典造型登场时，完全不知情的肥姐被这突如其来的「惊喜」弄得措手不及，当场笑到无法自控，甚至失禁。正是因为卢海鹏的「不露口风」，才成功造就了这个至今仍让观众津津乐道的经典场面。

卢海鹏：《欢乐今宵》揾唔到大钱

作为《欢乐今宵》的台柱，卢海鹏在趣剧《虾仔嗲哋》中，以「蒙猪眼」的经典形象突围而出，原来好多押韵的无厘头金句都是演员们的即场创作。卢海鹏指，本来是有剧本，但因为很多都不好笑，所以索性自己再度。他更承认，比周星驰更早开创了「无厘头」的表演风格。虽然成为《欢乐今宵》台柱，但卢海鹏却指在这节目中赚不到大钱。他指拍一日电影就有五百蚊，但在电视台一个月才五百，真正的财富是靠拍电影累积的。

卢海鹏豁达面对生死

卢海鹏于2018年因心脏问题接受了「通波仔」手术。如今他表示自己状态很好，大家毋须担心。令人敬佩的是，他从79岁起坚持跑步至今，即使右眼失明也从未间断。他分享自己的养生之道是不烟不酒。至于酒，他笑言当年尝过第一口后觉得不好喝，便发誓终生不碰。对于人生，鹏哥如今抱持著一种豁达的态度，认为最紧要「食得瞓得玩得」，而谈到生死，他更是看得通透，他只希望自己不要那么快死，指到了他这个年纪，很多事情都说不定。即是越想死，也并非那么易死，故此别自怨自艾让自己辛苦。

