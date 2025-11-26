55岁「移英女星」身世坎坷人工受孕失败  香港罕现身面容「起晒角」  一部位僵硬惹医美疑云

现年55岁、曾凭借《你没有好结果》和《活得比你好》等金曲红遍乐坛的李蕙敏（Amanda），近年随丈夫移居英国，生活低调，鲜有公开露面。然而，近日她与DJ好友余宜发于香港会面，盛装打扮的最新容貌曝光后，却因其巨大变化而掀起网民热议。

李蕙敏双颊凹陷一部位极僵硬

在最新的合照中，李蕙敏虽然悉心打扮，头戴礼帽、身穿型格皮衣，但其面容状态却成为焦点。照片中的她面部异常消瘦，双颊凹陷，颧骨和下颚线条变得极为突出，呈现出明显的「起角」状态。当她微笑时，苹果肌显得僵硬不自然，与昔日饱满的形象大相迳庭，让不少网民震惊，并纷纷揣测她是否进行了医美疗程。对比三年前的旧照，当时的李蕙敏面容圆润饱满，气色红润，即使在夜间街拍，依然神采飞扬，散发著健康活力。现时李蕙敏的轮廓虽然更清晰，却也带来了岁月的沧桑感。

相关阅读：52岁李蕙敏罕有晒养子正面照 童年坎坷被毒打21岁方知自己是养女

李蕙敏童年身世坎坷

李蕙敏的星途始于1989年，当时她与区海伦组成二人女子组合Echo出道，解散后单飞发展，以其独特的唱腔和充满控诉感的「怨女」歌曲风格，成功在乐坛奠定地位。然而，李蕙敏却有一段坎坷童年。李蕙敏在21岁时才惊悉自己是被收养的，这个秘密让她大受打击。更不幸的是，她的养母性格火爆，动辄打骂，大力拉扯她的头发是家常便饭，让她的童年充满阴影。在出道后，她终于无法忍受而离家出走，与养母的关系一度冰封十年。直到后来养父因癌症离世，养母又患上脑退化症，母女关系才慢慢破冰。李蕙敏曾感慨：「我知佢唔系唔疼我，只系惯用打骂方式表达。」

李蕙敏远嫁英国人工受孕失败

童年的创伤，直到她遇见了现任丈夫——英籍商人Serge Micallef才得以治愈。在丈夫的爱护下，她走出了昔日的阴霾。两人于2013年结婚，婚后渴望组织完整家庭，虽曾尝试人工受孕但未能成功，最终决定领养小孩。现在，二人育有一名养子Michael，一家三口随丈夫举家移居英国，享受平淡而幸福的家庭生活。

相关阅读：李蕙敏随夫移居英国变得贵气 难得卖甩养子约黄伟文勾起网民回忆