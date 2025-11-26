TVB绿叶忠臣被二婚妻当街喝打 一句话辣㷫太太勒令出街瞓：收埋乜嘢唔畀我知



TVB「绿叶忠臣」邵卓尧早年离婚，与前妻育有一女，单身多年的邵卓尧迎来第二春，今年2月与圈外女友在沙田婚姻登记处注册结婚，当日获不少TVB艺人好友现身见证大喜日子，见证邵卓尧的第二段婚姻。

邵卓尧婚后鲜有让太太亮相

不过婚后邵卓尧鲜有让太太亮相，即使夫妇合体拍片亦只有声演，日前太太罕现真身「夫妻档」拍片，但邵卓尧竟因一句说话，搞到太太大动肝火，更被勒令「出街瞓」！

邵卓尧因为一句说话激嬲太太

邵卓尧婚后虽然仍有拍剧，但仍近年积极北上发展，而且更移居中山生活，日前他在小红书拍片并说：「你陪着的时候，我从未羡慕过别人，所幸之事，饱餐与被爱。#记录生活。」不过幸福背后，邵卓尧因为一句说话激嬲太太。当日邵卓尧与太太齐齐搭中港大巴回港，邵卓尧一脸悠闲地说：「休息，返屋企。」身旁的太太突然大动肝火地说：「返边度屋企啊？」邵卓尧轻挑地回答：「返我香港屋企啰。」太太出手拍打老公嬲爆地说：「吓？你屋企冇我份㗎？我嫁咗畀你㖞，点解会冇我份？你喺香港收埋啲乜嘢唔畀我知？系咪收埋其他唔畀我知，乜嘢叫你屋企？」

邵卓尧太太一脸贤淑气质

邵卓尧连声否认，企图一手将老婆揽实，不过太太依然嬲爆：「你梗系想出街瞓？」幸好最后邵卓尧揽熄了太太的怒火，逃过「出街瞓」的厄运。但网民的焦点却落在太太身上，打扮朴素一脸贤淑气质，身穿贴身上衣尽现丰满身材，不少网民留言大赞：「阿嫂登场」、「哥，又秀恩爱了，阿嫂好靓女」、「太太好后生，邵老板也一样」、「太太好靓啊」。有人留言问：「你去渡蜜月未？？」邵卓尧回复称：「过年。」

