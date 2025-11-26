罗志祥疯传与「经理人生子」？亲子鉴定报告曝光 小猪承诺照顾小朋友一辈子

台湾跳舞天王罗志祥近日推出新书《你可以笑我这个人，但请不要笑我的舞台》，书中提到与合作近30年的经理人小霜，两人的关系早已像是家人一般，未婚的小霜多年前透过试管婴儿生出混血宝宝，罗志祥公开称自己是混血宝宝的契爷，又承诺照顾他们一世，结果被谣传罗志祥是生父。

罗志祥经理人小霜公开亲子鉴定报告

经理人小霜今日（26日）公开亲子鉴定报告，证实两名混血儿女与罗志祥并无血缘关系：「虽然他们没有血缘关系，小猪给他们满满的爱，补足他们缺少父爱的那块，让他们在成长的过程不会感到自卑，谣言止于智者证明给你们看。」

罗志祥工作室曾为事件发声明

罗志祥工作室早前已经为事件发声明：「近日网路上大量关于罗志祥先生婚姻和子女状况等不实信息，该等信息经被大量点击、浏览、扩散及发酵，导致对社会公众有严重误导，以及相关非公众人物及未成年人遭受无端猜测，影响十分恶劣，为此，将透过合法途径捍卫自身权益，对一切侵权及违法行为追责到底，绝不姑息。」经理人小霜今日主动公布孩子与罗志祥的DNA检验报告，检验结果出炉，证明多组基因座「不符」、亲子关系机率（PP）为0％，并标注「可以排除亲子关系」。

罗志祥把这两个孩子视如已出

小霜同时大方贴上一对孩与罗志祥母子合照，对于外界传言，罗志祥曾直言：「我不在乎他们怎么说，我已经把这两个孩子当自己的小孩看待。」小猪更表示当小霜及两个小朋友系一家人，佢甚至希望孩子能冠上自己姓氏。罗志祥也曾在书中分享与干儿女的日常片段，透露孩子坚定对同学说「爹爹就是爸爸」、甚至在玩耍时突然脱口1句「爹爹，我爱你」，都让他在忙碌与低潮后再次感受到生命最纯粹的幸福，直说：「他们是上天给我的礼物。」罗志祥更承诺，无论孩子是否跟他姓，他会照顾与自己情同姊弟的小霜，与及一对小朋友一辈子。

