卢慧敏新MV化身地球防卫少女骚长腿 邀电影特效高手仲文执导将幻想变成画面

卢慧敏（Amy）今年加入乐坛，办「色」度非常高，事关至今推出4首作品名称都与「颜色」相关，继《Red Flag》、《白墙》和《绿荧》后，新歌《粉月》MV昨晚上架。Amy一身粉红色「地球防卫少女」造型亮相，虽然由头到脚包到实，但修长身型配40吋长腿劲抢眼！她好满意自己的造型，当中有个按掣著灯的小机关，她笑言这是用来召唤太空船。

卢慧敏感谢团队3日做好「太空衣」

拍摄期间她在小岛上的彩色村屋和壁画中穿梭，为配合后期加入效果，她对空气做动作，表情多多好可爱，Amy感谢服装团队只用三日就赶起「太空衣」服装，更参考「地球防卫少女」及根据歌曲的颜色打造，Amy更请发型师和化妆师一齐去想这个不像现代，又不现实的得意造型。

卢慧敏有天马行空的一面

Amy表示：「新歌《粉月》系我今年第一首开心嘅歌，之前三首歌呢都系比较有型或者思考人生，今次可以俾大家睇到我另一面，就系平时我喺屋企或者喺朋友面前会展示，一个天马行空、不切实际嘅我。我觉得咁样好重要，因为我哋要容许自己脑袋天马行空，好似我嘅偶像宫崎骏先生，佢创作力好强，好多令人感动嘅作品。」她坦言私底下经常有很多奇怪想法，说：「其实每个人都有好多面，我听得最多系话我怪怪哋、奇怪、古灵精怪，呢首歌带出我不同嘅一面，希望大家都钟意！」

Amy称MV有大量后期

MV故事中，Amy由宅女变成地球防卫少女，加入大量有趣又天马行空的电脑画面，她更特别邀请电影《触电》后期视觉效果的高手「仲文」担任导演：「今次MV班底都好劲，因为个idea系天马行空，好多非现实嘅嘢，我觉得需要做好多后期，同埋Animation，所以我就谂到仲文。仲文系我最近拍嘅电影《触电》后期制作，佢可以将谂到嘅嘢变成画面，呈现比观众睇，带嚟呢个现实世界！」