43岁TVB索人妻法国密会小鲜肉？身贴身翘实对方超亲密  男子背景猛料属港队代表

有「TVB旅游达人」之称的43岁人妻梁芷珮（Christy）与老公Kenneth结婚21年，一向以恩爱夫妻形象示人。但近日，Christy在IG上载的一张照片却引发热议！照片中，她身处法国街头，身贴身翘实一名年轻男子，举止亲密，俨如热恋中的情侣。Christy更在帖文中心痛地表示：「瘦咗咁多，好阴功！」言语间充满爱怜，令人不禁怀疑这位幸福人妻是否在外地「偷食」？

梁芷珮法国搂抱「小鲜肉」

正当网民议论纷纷之际，谜底终于揭晓！原来这位身形高挑的「小鲜肉」，并非什么神秘情人，而是梁芷珮20岁的大儿子Brendan！Christy一家人早前特地飞往欧洲，与正在丹麦留学的Brendan会合，共聚天伦。Brendan长大后变得高大帅气，与妈妈站在一起，更像是情侣多于母子，难怪会引起误会。Christy亦在IG分享与儿子的合照，字里行间充满著对儿子的思念与爱。而另一张合照中，梁芷珮就和老公及女儿与Brendan合照，一家都十分开心。

梁芷珮儿子文武双全星二代

梁芷珮的大仔Brendan绝对是「赢在起跑线」的典范，不论学业还是运动都表现出色，堪称「文武全材」。Brendan曾于国际文凭大学预科课程（IBDP）中考获34分，获加拿大多伦多大学取录，但最终选择入读心仪的香港大学新闻学学士课程。今年8月，他更远赴丹麦继续升学。Brendan亦曾是高尔夫球港队代表，并凭借出色表现获得奖学金，更入选「香港高尔夫球会」青年军。现时则对软式曲棍球（Floorball）充满热诚，同样入选港队，早前更代表香港出外比赛。此外Brendan亦拥有高颜值，他高大威猛，比妈妈高出大半个头，其俊朗的外貌更被指与著名男星钟汉良「撞样」，不少网民都大赞他可以直接出道。

梁芷珮年收入达百万

梁芷珮凭借主持旅游节目《潮什么》系列而人气急升，加上KOL工作，年收入达百万。如今儿子Brendan亦继承了父母的优良基因，不止外貌出众，更是品学兼优、充满爱心的年轻人，实在是圈中最令人羡慕的星二代之一。

