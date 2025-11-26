Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「国民爷爷」李顺载葬日于明日举行 颁发荣誉勋章总统李在明公开悼念 柳演锡发表长感受良师改变人生

91岁韩国「国民爷爷」李顺载昨日（25日）凌晨离世，除了演艺界中人大感悲痛之外，昨日韩国总统李在明亦公开悼念这位曾短暂从政的政坛前辈。昨日文化体育观光部长崔辉永亦亲临首尔峨山医疗中心的李顺载灵堂，代表政府向他颁发荣誉勋章。崔部长更在社交平台发文致哀道：「（李顺载）老师自1956年出道以来，在舞台和银幕上活跃了70多年，是韩国表演艺术的活历史，也是深受各代人喜爱的国民演员。您展现给我们的演技、人生态度和责任感，将长久地成为韩国文化艺术的璀璨明珠。我们都深深地感激您，我们会想念您。」

告别式由郑普硕主持

而韩国广播大众艺术协会今日（26日）亦公布了李顺载的后事安排。告别式将于明日（27日）凌晨5点30分在首尔峨山医疗中心1楼的殡仪馆举行，并由曾与李顺载合演《穿透屋顶的High Kick》的后辈演员郑普硕主持，金永哲和河智苑将致悼词。其葬礼则于明日上午6点20分举行，安葬地点为京畿道利川市伊甸园公墓。

大批艺人晒合照致哀

另外，今日亦有大批艺人为李顺载的离世而致哀。曾在《穿透屋顶的High Kick》扮演其孙儿的丁一宇、与他合演舞台剧《我和亨利爷爷》的少女时代成员俞利（Yuri）、去年与他合演舞台剧《等待果陀》的SHINee成员珉豪、近日官非缠身的黄正音都有发文悼念。

其中柳演锡更发表长文及上载图辑悼念这位改变其人生的良师，原来李顺载在世宗大学任教授时，柳演锡就是他的其中一名学生，柳演锡形容他是真正伟大的人和真正的老师，柳演锡写道：「我之所以能挨过十年默默无闻的日子，全靠老师的一句话：『如果你真的热爱你所做的事，就必须学会默默地坚持至少十年。』每次见到他，无论是在学校还是在片场，他对表演矢志不渝的热情和执着都深深打动了我。这激励着我去学习和反思。」

