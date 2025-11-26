Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张与辰为跨年骚预备排舞 自认「金鱼脑」易忘记舞步 减全身肌肉盼明年夏天去游水

更新时间：16:15 2025-11-26 HKT
发布时间：16:15 2025-11-26 HKT

张与辰到柴湾为腕表拍摄宣传照，他表示今次与品牌主理人沈慧林合作，以自创的卡通乌蝇公仔「花啦啦」为设计，他笑言：「之前留意到乌蝇停低冲凉洗脸一分多钟，觉得这件事很得意便画下来，当时想画四格漫画，但最后没时间画，只把角色画了下来，是位未诞生的小朋友。」他又笑指这角色喜欢花、有肚腩和没自信，是他的一个面向。问到会否进一步运用这个设计？张与辰笑言要用在演唱会比较困难，因风格不同，他指自己兴趣是抽盲盒，也想像过将卡通公仔变成盲盒，有不同造型和动作，笑言喜欢挂公仔因有被陪伴的感觉，也希望其设计可以陪大家，若然能赚钱会更好。

工作以外穿得随意

谈到跨年演唱会，张与辰指编曲接近完成，舞蹈方面也在安排中，笑言待完成后才一次过作地狱式训练，因自己是金鱼脑，若太早练舞很快忘记，也想练舞当减肥。他笑言未开始排舞肚腩已不见了，裤都松了，笑言现在30吋腰很开心，但史上最瘦是28.5腰，但会显憔悴。他指这年突破很多，希望展现全新的自己，所以也想身材有变化，「希望减到全身肌肉，明年夏天可以去游水，哈哈！」谈到在台庆获最佳衣著奖，直认贪靓的他笑言压力在设计师身上，工作以外自己穿著也很随意。

