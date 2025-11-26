结他演奏家刘卓威爆卫兰怕被人笑肥 揭与刘德华许冠杰趣闻丨独家

41岁结他演奏家刘卓威（Jacky）将于本周六及日（29日至30日）在他母校举行《逆境前行结他音乐会》。Jacky曾与刘德华、卫兰、许冠杰等艺人结缘，留下众多编曲、教学和偶遇的趣事。采访 : 方骞平

刘卓威的人生充满戏剧性，毕业后虽然投身古典音乐，但却与多位流行歌手有交流，其中与刘德华、卫兰和许冠杰的趣事尤为难忘。原来第一个赏识Jacky的是华仔，当时他为歌曲《一晚长大》编曲，Jacky回忆道：「华仔对我好好，原先刘天王打算亲临我间结他学校开会，点知佢队team过嚟勘察过，回复话『华仔上唔到嚟』，因为要喺对面马路停车唔太方便。」

自责是「肥胖凶手」

提到与老友卫兰的互动，Jacky说：「两姊妹都系跟我学结他，加上我同卫兰曾系邻居，会一齐跑步做gym减肥。」他坦言卫兰介意被人说肥：「其实佢经已好努力。」而Jacky自责是「肥胖凶手」：「我好钟意食嘢，返屋企会买埋嘢畀佢食，佢次次话『唔食』，但过一阵就会食晒。」

最令Jacky懊悔的是与许冠杰20年前的偶遇，当时他陪「Sam女郎」陈楚乔（Carolyn）买结他时竟遇见偶像许冠杰。Jacky描述：「22岁𡃁仔嘅我仲好有胆，又惊被指攀附名人，试咗半小时结他都唔敢同阿Sam打招呼。」后来许冠杰主动打开话题，对Carolyn说：「你朋友手结他都好劲㖞！」但Jacky竟惊到拧转面冇回应，之后再冇交流！他叹道：「呢个成为我一世最后悔嘅故事，可能佢以为我唔睬佢就嬲咗我，至今再冇机会撞返阿Sam，每当弹奏阿Sam嘅歌都会忆起呢个小故事。」

从癌症逆境到音乐前行

患有过度活跃症（ADHD）的他17岁学结他，3年后考进演艺学院，入学后跳读二年级。Jacky曾出3张结他音乐唱片，专注纯音乐演奏，坦言在市场上显得另类，靠内地巡演和经营结他学校维持生计。然而，人生逆境在7年前来袭。Jacky回忆：「当时正值正日生日，竟确诊鼻咽癌第3.5期，做咗35次电疗及9次化疗。」不幸复发3次，去年更发现癌细胞扩散到肋骨，原先需接受大型手术，但奇迹出现，医生开刀后肋骨不见癌细胞，只需刮走少少组织：「其后张崇德及刘美娟两公婆话每晚有祷告，所以我改编《上帝听祷告》不停演奏，每次病发都系死里逃生，𠵱家内心好平安，当自己已康复。」这场经历让他更珍惜音乐，今次音乐会盼徐小凤来捧场。Jacky说：「2016年几乎同徐小凤合作，大家练得好辛苦，可惜档期问题无缘演出，但今次佢有打电话嚟同我打气。」

Henry Pub@鸿图中心

