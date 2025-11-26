「4胶」支持《杀手#4》 阿正趁机揾南沙良合照 想「包行」支持魏浚笙

魏浚笙（Jeffrey）「胶战」好友黄正宜（阿正）、岑珈其、刘沛蘅（Hillary） 和徐浩昌（肥肠）齐来出席电影《杀手#4》首映礼，他们指Edan吕爵安忙于工作未能到场。「4胶」表示十分期待Jeffrey新戏，肥肠指Jeffrey在日本每日努力操弗，阿正即笑说：「向来都有留意他的身材，今次在大银幕再享受一次，希望大家看多几次，好嘢是值得一再观看。」

笑Jeffrey常说一个拳头打死人

会否有话直说批评Jeffrey演技方面？岑珈其表示要看过电影再说。笑问是否少见Jeffrey戏中凶狠一面？岑珈其笑指Jeffrey玩游戏时也像个杀手很凶狠，Hillary也笑指Jeffrey常笑说一个拳头打死人，岑珈其认为Jeffrey或许未能抽离角色。会否包场支持Jeffrey？阿正即说「包行」，打横来看不同面向，若接很多工作便会包场。阿正又大赞南沙良很靓又干练，已趁机合照，岑珈其竟笑称阿正与南沙良相似，同样又靓又叻，阿正闻言也感奇怪。