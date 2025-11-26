Jeffrey为拍《杀手#4》劲减8kg勤练日文 获南沙良赞平易近人又靓仔 甘比仔女将考试够自律唔使操心

魏浚笙（Jeffrey）、日本女星南沙良、朱栢谦、韦罗莎、林耀声、洪瑜鸿（春风）、导演梁居英、监制文佩卿出席电影《杀手#4》首映礼，首映礼赞助商代表刘陈凯韵（甘比）亦到场支持，还有Jeffrey「胶战」好友阿正、岑珈其、刘沛蘅（Hillary）和肥肠，以及Serrini现身撑场。

南沙良称香港拍摄进度快

南沙良以广东话自我介绍，谈到与香港演员合作，她表示文化差异感觉很新鲜，香港的拍摄进度很快，是个新挑战。问到如何为打斗戏份作准备?她笑言没甚么练习，只上了几堂，大赞Jeffrey很努力练习。Jeffrey则说杀手角色要很敏捷，为演出而劲减8kg，以最低脂状态，呈现不一样的他，希望大家见到他认真一面。他又觉得日本演员做足准备功夫，合作畅顺和愉快。

回应被Tyson Yoshi笑周身名牌做Gym

《杀手#4》男女主角Jeffrey和南沙良一同接受访问，南沙良赞Jeffrey平易近人和友善，靓仔又有型，大家都喜欢他，合作很开心，亦知道Jeffrey已有女友，又指Jeffrey努力学日文，而她只学到以广东话自我介绍，再多几句已记不到。Jeffrey亦赞南沙良十分专业，彼此很有默契。他觉得该片算是从影以来最辛苦的一部戏，较多动作场面，是新尝试亦很享受拍摄过程。南沙良表示自己相比Jeffrey轻松得多，但平日少做运动，拍摄时颇辛苦，她与Jeffrey均称拍摄很顺利没受伤。南沙良希望日后再与Jeffrey合作，笑问拍谈情戏？她笑说不用杀人，很和平的戏，亦想与很多香港演员合作。Jeffrey笑言难得有演员比他年轻，可与南沙良演兄妹或情侣。问Jeffrey会否尽地主之谊带南沙良游香港？他表示或带她去吃火锅。另外，Jeffrey对于被Tyson Yoshi笑指周身名牌10几20万去做Gym，Jeffrey笑言将几百元着到似10几万，配合对方的欣赏。谈到胶战好友来支持，Jeffrey大表开心又感动，自觉似大个仔行毕业礼。

甘比表示要支持香港电影行业，十分欣赏Jeffrey，赞他是个很努力和用心的歌手和演员，该电影是他首次担正做男主角。谈到圣诞节将至，会否与子女外游？她说尚未计划，他们快将考试，子女很自律，不用她操心。